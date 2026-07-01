Para muchas familias hispanas que viven en Estados Unidos —las que organizan el almuerzo del domingo con arroz con pollo o ya están guardando para la matrícula escolar— julio trae una noticia útil: podrías ver un depósito adicional en tu cuenta bancaria sin que tu empleador te haya dado un bono, aumento o pago extra. No es un regalo de la empresa ni un cheque del gobierno; se trata de cómo cae el calendario de nómina. En esta nota te muestro, con ejemplos prácticos y en un lenguaje cotidiano que escucharías en la oficina, en la carnicería de la esquina o en la taquería después del turno, cómo saber si te corresponde ese pago, por qué ocurre y qué puedes hacer con él.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN UN PAGO EXTRA EN JULIO?

La respuesta depende únicamente de la frecuencia con la que te pagan.

Trabajadores que cobran semanalmente (weekly): Sí, es muy probable que recibas un pago adicional en julio porque el mes tiene cinco viernes, lo que puede generar cinco periodos de pago en lugar de cuatro.

Trabajadores que cobran cada dos semanas (biweekly): Podrían recibir un tercer cheque en el mes, pero depende del calendario específico de la nómina de su empresa.

Trabajadores que cobran dos veces al mes (semimonthly): No, generalmente no.

Trabajadores que cobran mensualmente: No.

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENDARIO DE PAGOS?

La explicación es simple: un año tiene 52 semanas y 12 meses; esa desproporción hace que algunos meses acumulen un día o una semana extra para quienes cobran semanal o biweekly. En 2026, julio es uno de los meses que puede presentar tres pagos para estos esquemas; ya ocurrió en abril y mayo.

¿PUEDE RECIBIR UN PAGO EXTRA EN JULIO?

Frecuencia de pago ¿Puede recibir un pago extra en julio? Semanal (weekly) Sí Cada dos semanas (biweekly) Depende del calendario de pago Dos veces al mes (semimonthly) No Mensual No

¿CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE UN TERCER PAGO?

Revisa tu historial de depósitos bancarios o la sección de payroll en la app de tu empleador.

Si el último depósito fue el 25 o 26 de junio, probablemente no verás tres depósitos en julio.

Si tu último pago fue en la tercera semana de junio, lo más probable es que sí tengas un pago extra en julio.

Para pagos semanales, cuenta los viernes con depósito; si julio tiene cinco fechas de pago según tu calendario, recibirás un cheque adicional.

Consejo rápido: abre la app del banco y revisa los depósitos de las últimas seis semanas; ahí verás si tu patrón de pago deja un hueco que genere un tercer depósito en julio.

Un grupo de personas en Estados Unidos tendrán un pago adicional por parte de su empleador (Foto: Pexels)

¿ES REALMENTE UN DINERO EXTRA?

No exactamente. Aunque mucha gente hable de “cheque extra”, ese dinero ya forma parte de tu salario anual. No es un ingreso adicional del empleador, sino una reagrupación de los pagos dentro del calendario: estás recibiendo la misma cantidad anual, distribuida en más depósitos durante ese mes.

¿QUÉ RECOMIENDAN HACER CON ESE PAGO?

Expertos en finanzas personales sugieren aprovechar ese mes para acciones con impacto a mediano y largo plazo, especialmente si tus gastos mensuales ya están cubiertos.

Opciones recomendadas si ya cubriste gastos mensuales:

Objetivo financiero Acción sugerida Reducir deudas Abonar un pago extra a tarjetas de crédito o préstamos Ahorrar Destinar a un fondo de emergencia Planificar gastos futuros Reservar para taxes, matrícula escolar o vacaciones Invertir Colocar en cuenta de ahorro o inversión según objetivos

Idea práctica: muchos trabajadores latinos usan ese dinero para “adelantar” remesas, comprar útiles escolares o cubrir el depósito de la renta de agosto —planear con antelación evita gastos impulsivos.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO MES CON TRIPLE PAGO?

Después de julio, el siguiente mes con tres pagos será octubre, aunque esto depende del calendario de nómina de cada empresa. Para trabajadores biweekly que reciban un pago adicional en julio, el siguiente mes con esa condición podría ser enero, cuando el calendario anual vuelva a generar la coincidencia.