La Velada del Año 6 está siendo todo un éxito. Los aficionados que se dieron cita en el Estadio La Cartuja de Sevilla vibraron con las 10 peleas y el show artístico de Anuel AA, Juanes, Yandel, Bad Gyal, entre otros. Además, Ibai Llanos volvió a romper récords en transmisiones por redes sociales.

Ganadores de La Velada del Año VI

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

La Parce vs. Fabiana Sevillano

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Samy Rivers vs. RoRo

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

La Velada del Año 6: Previa del evento

La Velada del Año es uno de los eventos de streaming más esperados por los fanáticos. Para la sexta edición, Ibai Llanos decidió realizar una cartelera con 10 combates y, por temas de horarios, volvió a elegir el Estadio de La Cartuja de Sevilla como sede.

La gran novedad en esta edición es la presencia de los periodistas Edu Aguirre (español) y Gastón Edul (argentino). Es la primera vez en la historia de Las Veladas que dos comunicadores ingresarán al ring para tener un combate.

La Velada del Año 6 EN VIVO: horario, dónde ver GRATIS, combates y todo lo que debes saber del evento de Ibai Llanos. (Foto: Ibai)

Viruzz es un habitual participante en Las Veladas, pero ahora tendrá un complicado duelo. Gero Arias, conocido por realizar una dominada por cada día del año y que ahora está incursionando en el boxeo, será su rival. Ambos streamers acordaron que su pelea será con las estipulaciones del boxeo profesional.

Fernanfloo regresa a La Velada. El salvadoreño tendrá un complicado combate contra Plex. Ambos demostraron que están comprometidos con la pelea y realizaron una intensa preparación. Otra de las figuras que regresa al evento es Samy Rivers después de tres años.

Rivers se medirá contra RoRo, un duelo de fuerzas parejas. Ambas influencers aseguraron que se prepararon para llegar en óptimas condiciones al ring y llevarse el triunfo. Incluso en el careo, Ibai indicó que será el main event de las peleas femeninas.

Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clerss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. Grefg

Ibai Llanos confirmó que la Velada del Año 6 durará aproximadamente siete horas.