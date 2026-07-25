La Velada del Año 6 se realiza este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Uno de los combates que ha llamado la atención de los aficionados es Rivers vs. RoRo. Ambas streamers prometen dejar todo en el ring. Ellas demostrarán que se prepararon arduamente para competir en el evento de Ibai Llanos.

Rivers vs. RoRo por la Velada del Año 6 - PREVIA

Rivers afronta este desafío tras hacer historia en La Velada. En La Velada del Año 3 (2023) peleó dos veces en una misma noche. Demostrando todo su temperamento, carácter, resistencia y una gran capacidad para adaptarse a la presión de pelear frente a miles de espectadores.

En la esquina opuesta estará RoRo, quien buscará consolidarse tras su estreno en el ring. La creadora española dejó buenas sensaciones en su primera presentación y ahora regresa con una preparación más exigente y el objetivo de conseguir la victoria más importante de su carrera como boxeadora amateur. Su evolución física y técnica ha sido uno de los aspectos más comentados por sus seguidores.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite la pelea Rivers vs. Roro por La Velada del Año VI. (Foto: @infolavelada / Instagram)

La rivalidad también se ha calentado fuera del cuadrilátero. Durante el cara a cara organizado por Ibai Llanos no faltaron los cruces de declaraciones, aumentando la expectativa entre los seguidores del evento. Desde entonces, el enfrentamiento se ha convertido en uno de los más comentados de la cartelera y promete ofrecer un combate intenso de principio a fin.

Rivers vs. RoRo: Estadísticas

Datos Rivers RoRo País México España Peso pactado 52 kg 52 kg Altura 1.58 m 1.50 m Edad 27 años 24 años Seguidores 32,5 M 14,6 M

Para los aficionados de La Velada, Rivers es favorita para llevarse el triunfo sobre Rivers. La mexicana tiene un 60,5% de probabilidad de ganar, mientras que RoRo recibió un 39,5%.