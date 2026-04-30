Aunque en gran parte del mundo el 1 de mayo se recuerda el Día del Trabajador, en Estados Unidos esta conmemoración tiene lugar en otra fecha. Se trata de una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y la contribución de millones de personas al desarrollo del país. En los siguientes párrafos, te contamos cuándo se celebra el Labor Day y por qué no coincide con el 1 de mayo.

¿QUÉ FECHA SE CONMEMORA EL LABOR DAY EN EE.UU.?

El Labor Day en Estados Unidos se conmemora el primer lunes de septiembre; es decir, este 2026 se festeja el 7 de septiembre. Al ser un feriado federal, se detienen las actividades para los empleados en todo el territorio estadounidense con el fin de que puedan pasar tiempo con sus familias y así tener un merecido descanso. Es común realizar festejos en casa como un almuerzo.

Por lo tanto, las agencias federales y estatales, los bancos y diversas instituciones financieras cierran sus puertas.

El Día del Trabajador en Estados Unidos tiene una fecha distinta al resto del mundo (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LABOR DAY

El Labor Day es una fecha en Estados Unidos dedicada a reconocer el esfuerzo de los trabajadores y su aporte a la sociedad. También invita a recordar la historia del movimiento laboral en el país y la lucha por los derechos de los empleados.

Fueron los integrantes de varios sindicatos de trabajadores de Nueva York que plantearon la creación de este feriado, el cual fue logrado el 5 de septiembre de 1882, fecha en la que se festejó por primera vez.

Poco a poco se fueron sumando otros estados hasta llegar al 24 en 1884. Al final, el 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó una ley que convertía el primer lunes de septiembre de cada año en feriado nacional, publica el Departamento de Trabajo.

CONOCE POR QUÉ EL LABOR DAY SE CELEBRA EN SEPTIEMBRE Y NO EN MAYO

El labor Day se conmemora el primer lunes de septiembre y no el 1 mayo por una simple razón: porque buscaban que el feriado coincidiera con la reunión de los Caballeros del Trabajo, una federación laboral más progresista, precisó a BBC Eric Arnesen, profesor de Historia en la Universidad George Washington.

“En EE.UU. celebraban el 1° de mayo sindicalistas radicales, miembros del partido socialista de los trabajadores y del partido comunista, identificados como parte de la izquierda internacional. Pero el grueso del movimiento laboral no se identificaba con la izquierda radical, por lo que escogieron otro día”, señaló.

No sólo ello, pues buscaban evitar la glorificación de los “mártires de Chicago”, cuyo movimiento logró que el 1 de mayo se conmemores el Día del Trabajador en todo el mundo, se lee en National Geographic.

Manifestaciones por el Labor day en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿HAY OTRO PAÍS QUE CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJO EL SEPTIEMBRE?

Sí, en Canadá el Día del Trabajo se conmemora desde 1872, lo que lo convierte en uno de los primeros países en adoptar este feriado. La elección del primer lunes de septiembre respondió al interés de crear una jornada de descanso y celebración al cierre del verano, en lugar de asociarla con el 1 de mayo, una fecha que entonces tenía una connotación más radical.

También conocido como “Labour Day”, este feriado nacional suele incluir actividades comunitarias y recreativas, y ofrece a los canadienses una pausa antes de la llegada del otoño.