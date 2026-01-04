Estados Unidos es visto por millones de personas como un destino ideal para hacer turismo, estudiar o encontrar una oportunidad laboral. Si está pensando viajar al país norteamericano, ten en cuenta que si no cuentas con tus documentos en regla jamás te permitirán entrar, pero tener el pasaporte vigente, que debe estar acompañado de la visa, no es suficiente. En los siguientes párrafos, te damos a conocer las razones por las que podrían invalidar tus papeles, así que presta atención para que no te sorprendan y pases un mal momento.

Antes te precisamos que para entrar a EE.UU. como extranjero normalmente necesitas dos cosas básicas: un pasaporte vigente y, en la mayoría de casos, una visa o una autorización ESTA (permiso electrónico obligatorio para ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado), según tu nacionalidad y el motivo del viaje. Además, en el control fronterizo pueden pedirte que demuestres el propósito de tu viaje, tu intención de regresar a tu país y que cuentas con recursos económicos suficientes.

Estados Unidos y el control del pasaporte: señales de daño que activan las alertas migratorias (Foto: Freepik)

LOS MOTIVOS POR LOS QUE TU PASAPORTE PARA ENTRAR A EE.UU. PUEDE SER CONSIDERADO INVÁLIDO

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., un pasaporte puede perder validez cuando presenta deterioro, lo que dificulta la lectura de los datos personales de quien está tratando de ingresar al país norteamericano. Si ocurre esto, los agentes migratorios no aceptarán el documento y les negarán la entrada a estos extranjeros.

Aunque para muchos puede parecer una medida arbitraria, lo cierto es que responde a normas internacionales de seguridad y control. Por tal motivo, lo mejor es verificar en qué estado se encuentran tus documentos para no tener inconvenientes.

A continuación, las razones por las que tu pasaporte puede ser considerado inválido:

Manchas producto del contacto con líquido o por la humedad que distorsionen la información impresa.

Presentar roturas en la libreta o en la página donde aparecen los datos personales.

Marcas, sellos o anotaciones no oficiales; es decir, que son ajenas a las autoridades competentes.

Falta de páginas, en especial las destinadas a visas o registros migratorios.

Cortes, perforaciones o daños estructurales.

En algunas ocasiones, el inspector migratorio, al considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez, puede exigir al extranjero que obtenga un nuevo documento para que siga su viaje.

IMPORTANTE. No vayan a pensar que cualquier signo en el pasaporte es suficiente para que sea considerado inválido, ya que algunos de uso cotidiano no lo invalidan. Entre ellas están las marcas leves de doblez, producto de guardarlo en bolsillos o fundas, y la apertura natural de las páginas por su uso frecuente.