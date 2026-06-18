Si planeas vivir el Mundial 2026 en Los Ángeles y usar un dron para grabar la fiesta, es importante que te informes antes. Las autoridades federales han establecido reglas muy estrictas para volarlos cerca de los estadios y áreas oficiales, y romper esas normas puede traerte multas elevadas e incluso la intervención del FBI. Por eso, antes de despegar tu dron durante los partidos o eventos de la Copa del Mundo, conviene saber qué no está permitido, así como las consecuencias de no cumplir las restricciones.

Disfrutar el Mundial 2026 sí, volar drones no: las reglas en Los Ángeles y las consecuencias de romperlas (Foto: Pixabay / WEBAGENTUR-MEERBUSCH)

ESTAS SON LAS RESTRICCIONES DE VUELO DE DRONES EN LOS ÁNGELES

Durante el Mundial 2026 en Los Ángeles prácticamente no se pueden volar drones cerca de los estadios ni de las zonas oficiales del torneo, y quienes violen esas restricciones se arriesgan a multas de hasta US$100,000, confiscación del dron e incluso cargos federales.

“Desplegaremos equipos de mitigación e interceptación de drones con capacidad para detectar, rastrear y evaluar la actividad no autorizada de drones que amenace la seguridad aérea o al público en los alrededores de las sedes de los grandes eventos. Los operadores de drones que entren en el espacio aéreo restringido sin autorización pueden enfrentarse a multas de hasta 100,000 dólares”, afirmó Patrick Grandy, subdirector del FBI a cargo de la oficina de Los Ángeles. Precisó que la agencia colaborará con la Administración Federal de Aviación (FAA) para hacer cumplir las restricciones, publica Los Angeles Times.

¿Qué está prohibido?

La FAA declaró los estadios del Mundial como el SoFi Stadium y demás sedes oficiales como “zonas sin drones” (No Drone Zones) durante los días de partido.

Por lo tanto, en esos días se prohíbe el vuelo de cualquier aeronave —incluidos drones recreativos— dentro de un radio aproximado de 3 millas náuticas (unos 5.5 km) alrededor del estadio y hasta 3,000 pies (cerca de 1 km) de altura, salvo autorización expresa del control de tráfico aéreo.

La prohibición también alcanza fan zones, Fan Fest y otras áreas oficiales del Mundial en el área de Los Ángeles, donde las autoridades han advertido que derribarán o forzarán el aterrizaje de drones no autorizados por razones de seguridad.

¿Cómo procede el FBI si usas un dron en zonas prohibidas y cuál es la multa?

El Mundial fue clasificado como evento de seguridad nacional, por lo que equipos del FBI y la FAA monitorean el espacio aéreo, detectan y pueden interceptar drones que entren en zonas restringidas.

Los operadores que violen estas restricciones se exponen a:

Multas penales de hasta US$100,000, según han reiterado el FBI y autoridades federales.

Multas civiles adicionales de la FAA, que en algunos casos se han reportado hasta alrededor de US$75,000.

Confiscación del dron y apertura de investigaciones federales, con la posibilidad de enfrentar hasta un año de prisión por violar restricciones de vuelo en un evento protegido.

DRONES YA FUERON CONFISCADOS POR EL FBI

Tras violar las restricciones federales durante la Copa del Mundo, el FBI ya multó a operadores de drones y confiscó sus aeronaves en Los Ángeles el día que se disputó el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium.

“El equipo de control de drones del FBI estuvo trabajando intensamente durante el partido de la Copa del Mundo de anoche [12 de junio] y en eventos relacionados para garantizar que los pilotos de drones no infrinjan las restricciones temporales de vuelo de la FAA. Pero algunos sí las infringieron y, tal como se prometió, fueron multados y sus drones confiscados”, publicó en redes sociales.