Un condimento muy especial para los hogares se ha convertido en una potencial amenaza para la salud pública. Y es que, el pasado 9 de diciembre del 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de la canela en polvo marca Lucky Foods. ¿La razón? Pues, se ha identificado niveles elevados de plomo que podrían representar riesgos graves, especialmente para los niños.

Vale precisar que la medida afecta a California y otros 13 estados del país norteamericano, donde el producto fue distribuido en tiendas de comestibles, supermercados, panaderías y restaurantes, entre el pasado 11 de abril y el 1 de septiembre del 2025, según informó la FDA en su sitio web oficial.

¿QUÉ CONCLUYÓ EL ANÁLISIS DEL PRODUCTO?

El retiro del condimento se produjo después de que un análisis—realizado por el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York (NYSAGM)—detectara que el producto contenía niveles elevados de plomo.

Como consecuencia, la empresa distribuidora TBC Distribution Corp. ya cesó su relación comercial con el proveedor responsable de la canela afectada.

Por fortuna, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de este producto específico.

¿CÓMO ES EL PRODUCTO AFECTADO?

La canela retirada del mercado corresponde a paquetes de 40 gramos de la marca Lucky Foods con fecha de caducidad del 15 de septiembre del 2027.

El producto viene empaquetado al vacío, en una bolsa con una etiqueta marrón que indica el nombre de la marca en la parte superior.

Cabe resaltar que los estados afectados incluyen California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur y Texas.

¿QUÉ HACER SI COMPRASTE ESTE PRODUCTO?

Tal como te puedes imaginar, la FDA recomienda no consumir la canela afectada. Por lo tanto, los consumidores pueden devolver el producto al lugar de compra para obtener un reembolso o desecharlo directamente.

Además, si el producto entró en contacto con el refrigerador o las superficies de la cocina, se recomienda limpiar y desinfectar esas áreas, y luego lavarse las manos con agua tibia y jabón.

Para consultas o preocupaciones adicionales, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al número telefónico 718-444-5556, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (ET).

Imagen referencial de la canela de la marca Lucky Foods que ha sido retirada del mercado (Foto: Administración de Alimentos y Medicamentos / FDA)