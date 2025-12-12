California se ha convertido en un caso aparte dentro de Estados Unidos, donde el costo de la vida aprieta con fuerza a quienes tienen menos margen. Mientras distintos estados han impulsado apoyos para aliviar el impacto de la inflación en las comunidades más vulnerables, aquí la renta, los seguros y los servicios básicos figuran entre los más caros del país.

Para quienes viven del arte en ciudades como Sacramento, Los Ángeles u Oakland, los ingresos suelen ser irregulares y dependen de proyectos, presentaciones o ventas que no siempre se concretan. En ese escenario aparece este programa, diseñado como un colchón económico para dar estabilidad mínima a creadores locales.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

El beneficio se canaliza a través de la Office of Arts and Culture (OAC) del condado de Sacramento, entidad que lleva años impulsando la actividad cultural y tratando de que artistas, colectivos y espacios independientes no desaparezcan por la presión del mercado inmobiliario.

La idea es que bailarines, músicos, cineastas, ilustradores, escritores, diseñadores y otros perfiles creativos tengan un ingreso fijo durante 12 meses, mientras siguen desarrollando su trabajo artístico y gestionando sus propios proyectos.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

El programa, llamado oficialmente Creative Growth Scholarship Program (Programa de Becas de Crecimiento Creativo), entrega un cheque mensual de US$850 durante un año completo. En total, cada persona beneficiaria recibe US$10.200, una cifra que, si bien no cubre todos los gastos de vivir en California, sí puede ayudar con la renta, los servicios, el transporte o la inversión en materiales y equipos. Con un presupuesto de US$2,04 millones, se seleccionó a 200 artistas que recibirán los depósitos hasta agosto de 2026.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

La OAC estructuró la ayuda para que no se limite a un solo tipo de creador, sino que abarque 13 disciplinas artísticas. En la lista aparecen música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y distintas categorías interdisciplinarias. Gracias a este enfoque, entran tanto artistas que trabajan en escenarios o estudios, como quienes producen obra visual, proyectos comunitarios o propuestas híbridas que combinan arte y trabajo social en barrios del condado.

California es un estado muy costoso para quienes viven allí (Foto referencial: Freepik)

LOS TRES REQUISITOS PRINCIPALES

Aunque suene a un programa complejo, la selección se basó en tres requisitos concretos y relativamente fáciles de entender para cualquier artista que ya vive en la zona:

Vivir en el condado de Sacramento , presentando un comprobante de domicilio con una antigüedad menor a 60 días al momento de postular.

, presentando un comprobante de domicilio con una antigüedad menor a 60 días al momento de postular. Tener 18 años o más al cierre de la inscripción.

al cierre de la inscripción. Realizar actividad artística en alguna de las 13 disciplinas reconocidas por la convocatoria, ya sea por cuenta propia, en colectivos o en organizaciones culturales locales.

No se exigieron portafolios extensos, certificados académicos o filtros técnicos complicados, lo que abrió la puerta a creadores emergentes, migrantes y artistas comunitarios que muchas veces quedan fuera de las becas tradicionales.

LIBERTAD PARA USAR EL DINERO

Uno de los puntos que más valoran los beneficiarios es que el programa no obliga a destinar el cheque mensual a un rubro específico. Según la Office of Arts and Culture, cada artista decide si lo usa para pagar renta, cubrir gastos personales, comprar materiales, financiar un proyecto creativo, alquilar un estudio o invertir en su propio desarrollo profesional. Esa flexibilidad es clave en un contexto donde los ingresos cambian de mes a mes y donde muchos artistas combinan su vocación con trabajos extras para sostener a sus familias.

¿SE PUEDE POSTULAR AHORA?

Por ahora, no. Los 200 beneficiarios ya fueron seleccionados y vienen recibiendo el apoyo desde septiembre de 2025. El programa se diseñó únicamente para el periodo 2025‑2026, y hasta el momento no hay anuncios oficiales de una nueva convocatoria para 2026 o 2027. Aunque dentro de la comunidad artística de Sacramento hay expectativa de que se abra otra ronda, la información disponible indica que, en principio, se trata de una iniciativa limitada a estos dos años.

Si más adelante las autoridades culturales del condado deciden ampliar el programa o lanzar una versión similar, lo más probable es que lo comuniquen a través de la página oficial de la Office of Arts and Culture y de organizaciones locales que trabajan con artistas, incluidos colectivos latinos y centros culturales comunitarios.

Por ahora, la recomendación para quienes viven en California y se dedican al arte es mantenerse atentos a esos canales de información y a nuevas becas o apoyos que puedan surgir a nivel municipal, del condado o estatal.