Las autoridades de Florida han aprobado una ley que busca poner fin a una práctica común entre algunos conductores: manipular o cubrir las matrículas de sus vehículos. Aunque muchos lo hacían para evitar multas o peajes, las consecuencias ahora pueden ser graves. La nueva legislación, vigente desde 2025, convierte esta acción en un delito que podría terminar en prisión. En este artículo te explicamos qué dice la norma, por qué se aprobó y qué sanciones pueden aplicarse.

A diferencia de otros países, las matrículas en Estados Unidos están estrechamente asociadas al propietario del vehículo y pueden personalizarse. Sin embargo, esta flexibilidad ha dado pie a abusos, desde el uso de reflectores o coberturas plásticas hasta aerosoles que dificultan su lectura. Ante el aumento de estas prácticas, el estado de Florida decidió endurecer las sanciones y reclasificar la falta como delito grave.

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEY DE FLORIDA SOBRE LAS MATRÍCULAS?

El proyecto conocido como “Delitos que involucran vehículos motorizados” reclasifica la iluminación o manipulación no autorizada de una matrícula como un delito grave de tercer grado. Esto sitúa la infracción al mismo nivel que delitos como el acecho o el hurto mayor.

No exhibir una matrícula visible o usar una que no corresponda al vehículo registrado también se considera falta grave. Según el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV), el objetivo es frenar el aumento de casos de placas falsas o alteradas, que dificultan la identificación de conductores en incidentes viales o delitos.

Las sanciones incluyen multas que oscilan entre US$500 y US$5,000, libertad condicional y en casos extremos, penas de prisión. Además, una condena puede implicar la suspensión de la licencia de conducir, una consecuencia especialmente severa en un estado donde el transporte público es limitado.

El endurecimiento de las sanciones busca prevenir fraudes y mejorar la identificación vehicular.

Está prohibido alterar las placas de los vehículos, sea cambiando el color o aplicando sprays. Las sanciones pueden ser durísimas (Foto: AFP).

¿EN QUÉ CASOS SE APLICA LA SANCIÓN POR OCULTAR LA MATRÍCULA VEHICULAR EN FLORIDA?

La ley no solo penaliza los intentos deliberados de ocultar una matrícula, sino también los casos en los que esta queda cubierta parcialmente por objetos o accesorios. Por ejemplo, bicicletas montadas, remolques, o productos oscuros aplicados sobre las placas pueden ser considerados una violación si impiden su lectura completa.

Incluso si el conductor no tenía la intención de taparla, la normativa no deja margen al desconocimiento de la ley. Cualquier obstáculo que oculte los números o letras puede llevar a recibir una multa o enfrentar cargos penales.