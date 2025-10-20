La pregunta que inquieta a empleadores y trabajadores en Florida: ¿Se permitirá que ciertos empleados ganen por debajo del salario mínimo estatal mediante exenciones voluntarias? En esta nota, te explico qué propone HB 221 y cómo impactaría a pasantes, aprendices y programas de work‑study si avanza en la Legislatura.

El expediente, presentado el 17 de octubre de 2025, busca habilitar renuncias temporales al mínimo estatal de US$14 por hora para roles formativos, siempre con pago igual o superior al mínimo federal y sin presiones del empleador.​

¿CUÁL ES EL SALARIO EN FLORIDA?

Florida elevó el salario mínimo a US$14 el 30 de septiembre de 2025 y lo aumentará a US$15 el 1 de octubre de 2026 conforme a la enmienda aprobada por los votantes en 2020. Después de 2026, el mínimo estatal se ajustará por inflación, mientras que el mínimo federal continúa en US$7,25 desde 2009.​​

El salario mínimo es de US$14 por hora (Fuente: iStock)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO QUE PERMITIRÁ QUE ALGUNOS TRABAJADORES GANEN MENOS EN FLORIDA?

HB 221 autoriza a empleados en prácticas, pasantías, preaprendizajes o programas similares de aprendizaje en el trabajo a firmar una exención voluntaria para no recibir el salario mínimo estatal durante un periodo limitado, manteniendo como piso el mínimo federal de US$7,25 por hora. La propuesta prohíbe expresamente la coerción del empleador, exige consentimiento informado y, para menores de 18 años, firma de padre, madre o tutor, con vigencia de la exención por un máximo de nueve meses.​

Sus defensores sostienen que los salarios deben reflejar habilidad y experiencia, mientras críticos advierten sobre posibles presiones a jóvenes y efectos en el poder de negociación de quienes no renuncien.​

¿A QUIÉNES SE APLICARÍA LA EVENTUAL HB 221?

La propuesta alcanza a quienes participan en work‑study, pasantías, preaprendizajes u oportunidades comparables de aprendizaje en el trabajo, dentro de programas estructurados con duración máxima de nueve meses. El objetivo declarado es facilitar la entrada al mercado laboral y el desarrollo de habilidades, con salvaguardas para evitar presiones indebidas, especialmente en trabajadores jóvenes.​

Los pasantes serían afectados por la medida legislativa, de ser aprobada (Foto: Freepik)

¿QUÉ FALTA PARA QUE SE APLIQUE LA HB 221?

El proyecto fue presentado el 17 de octubre de 2025 y aguarda su recorrido por comités, votaciones en ambas cámaras y promulgación; hasta ahora la última acción oficial es “Filed”. Informes locales señalan que, si se aprueba, entraría en vigor el 1 de julio de 2026, aunque esa fecha depende del avance legislativo.​

El patrocinador Ryan Chamberlin argumenta que la medida ampliaría oportunidades, reduciría costos laborales y fortalecería a pequeñas empresas, retomando la lógica de flexibilidad de HB 541. La discusión seguirá en la Cámara de Representantes de Florida con atención a salvaguardas de consentimiento y protección a menores en entornos formativos.¿Te interesan temas sob