Cada otoño, el gobernador Gavin Newsom convierte en ley 794 proyectos enviados por la legislatura estatal, abarcando asuntos urgentes como la vivienda, el coste de vida o la inteligencia artificial. Este 2025, varias nuevas normativas impactarán la vida diaria de millones de californianos. Aquí te explicamos cuáles son las reformas clave y cómo podrían afectarte si resides o trabajas en el estado Dorado.

Las nuevas disposiciones abarcan vivienda, tecnología, protección social, salud, animales domésticos y más. A continuación, los puntos centrales bajo la firma del gobernador.

1. Prohibición de mascarillas en policías y agentes federales

La SB 627 prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, desde policías locales hasta agentes federales, usar mascarillas que les impidan ser identificados durante el servicio, salvo razones médicas o de seguridad. También obliga a comunicar a las familias la presencia de agentes migratorios en escuelas, bajo la AB49.

La SB 627 prohíbe a la mayoría de los agentes del orden usar mascarillas, salvo un tema de salud (Foto: AP)

2. Apoyo a las víctimas de incendios forestales

Un paquete aprobado incluye la AB238 (indulgencia hipotecaria por incendios), AB245 (alivio fiscal por tres años para reconstrucción), AB888 (subvenciones para techos resistentes al fuego y limpieza de vegetación) y otras reformas que protegen a propietarios y pequeños negocios tras desastres.

3. Regulaciones sobre armas y medicamentos

La AB1127 prohíbe la venta de armas glock nuevas y combate la modificación ilegal en el estado. La SB40 limita el copago de insulina a US$35 por mes para suministros de 30 días, beneficiando a más de 263,000 californianos con diabetes tipo 1.

4. Protección de mascotas y animales domésticos

Las leyes AB506, AB519 y SB312 prohíben intermediarios en la comercialización de mascotas, exigen controles de sanidad y responsabilizan a quienes importen perros. La AB867 prohíbe la extirpación de garras de gatos sin necesidad médica.

5. Leyes sobre tecnología, inteligencia artificial y redes sociales

La SB53 impone reportes de seguridad y requisitos de transparencia para desarrolladores de grandes modelos de inteligencia artificial. Los proyectos AB656 y AB56 obligan a redes sociales a facilitar la eliminación de cuentas y datos personales. Además, el paquete kids online safety exige advertencias en sitios para menores y protocolos para bots ante tendencias suicidas.

6. Streaming

La SB 576 evita que los servicios de transmisión por Streaming, como Netflix o Hulu, aumenten el volumen de los comerciales por encima del programa que se esté viendo.

Las plataformas de streaming no podrán colocar anuncios con el volumen más alto que el programa, seria o película que los usuarios están viendo (Foto: Netflix)

7. Educación y salud infantil

La AB1264 convierte a California en el primer estado del país en prohibir alimentos ultraprocesados en almuerzos escolares, con criterios estrictos de calidad y límites de azúcares y aditivos. Jennifer Siebel Newsom señaló: “El menú escolar debe ser clave para la salud y desempeño educativo”.

8. Más viviendas cerca del transporte público

La SB79 autoriza que los desarrolladores construyan nuevas viviendas en áreas cercanas a estaciones de metro y tren. Newsom destacó: “La densidad estratégica junto al transporte público puede revolucionar el acceso laboral, escolar y ambiental en California”.

9. Amenazas a escuelas o templos serán delito

La SB 19 convierte en crimen las amenazas contra escuelas, lugares de culto, hospitales y centros de trabajo, incluso si no se identifica una víctima.

10. Conductores de Uber y Lyft podrán sindicalizarse

La AB 1340 permite que los conductores de plataformas digitales formen sindicatos y negocien colectivamente, aunque sigan siendo contratistas.

La AB 1340 permite que los conductores de plataformas digitales formen sindicatos (Foto: AFP)

Otras leyes destacadas