El 31 de diciembre marca el final de una era en Nueva York : los MetroCards dejarán de estar disponibles en sus residentes. La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) notificó que no estarán a la venta y, en su reemplazo, usarán el sistema de pago sin contacto OMNY. Si te interesa saber los detalles completos, continúa con la lectura.

Será un cambio radical para los ciudadanos neoyorquinos, ya que los MetroCards los han acompañado por más de tres décadas. Sin embargo, el pago sin contacto ha prevalecido durante los últimos años.

“El sistema de pago sin contacto, que es la opción preferida por el 65% de nuestros pasajeros, no solo es más fácil y cómodos de usar, sino que también abre la puerta a nuevos descuentos y promociones para ahorrar dinero”, fueron las palabras del presidente y directo ejecutivo del MTA, Janno Lieber.

En los últimos años, los pasajeros de Nueva York se decidieron por realizar pagos sin contacto. (Foto: Autoridad Metropolitana del Transporte NYC/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo se usa el sistema de pago OMNY

Este sistema de pago, disponible desde el 2019, es sencillo de usarlo. Para ello necesitarás contar con la billetera móvil en tu teléfono inteligente, un dispositivo portátil, una tarjeta de crédito o débito sin contacto, o una tarjeta OMNY.

Solo tendrás que elegir la opción que prefieras, acercarlo a los puntos de pago (torniquetes del metro, las puertas automática y a bordo de los autobuses) y listo. Si la transacción se realizó correctamente, la pantalla mostrará ‘GO’.

Dónde comprar y cuenta la tarjeta OMNY

En caso te animes a realizar la compra de esta nueva tarjeta, el costo para adquirirla será entre $1 y $5. Para recargarla, tendrás la facilidad de hacerlo en cualquier comercio, en línea, en las terminales de venta móvil y en las estaciones de metro de la ciudad.

Lo novedoso de esta nueva modalidad de pago será que, en caso pierdas tu tarjeta OMNY y mantienes un saldo, no podrás perder dicho monto si estás vinculado a una cuenta OMNY. Para crearlo, ingresa a este ENLACE.

OMNY será el sistema de pago oficial en el metro y buses Nueva York desde el 31 de diciembre del 2025. (Foto: Autoridad Metropolitana del Transporte NYC/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Dónde usar la tarjeta OMNY

Esta tarjeta es compatible para pagar en los autobuses de la MTA, el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island, el Hudson Rail Link y las estaciones de Air Train-Howard Beach y Air-Train Jamaica. Sin embargo, que esta modalidad de pago se añada a otros servicios a corto plazo.

Un punto importante a tener cuenta es que, en caso aún tengas saldo en tu tarjeta MetroCards después del 31 de diciembre del 2025, podrás usarlo hasta fines del 2027. Pasando esa fecha, quedará sin uso.