A pesar de que faltan algunas semanas para el invierno en Estados Unidos, que inicia el 21 de diciembre de 2025, la última etapa del presente otoño se ha caracterizado por contrastes climáticos fuertes en todo el país, ya que mientras algunas zonas disfrutan del sol y temperaturas moderadas, otras soportan bajas condiciones atmosféricas que incluyen nevadas. Uno de estos últimos lugares es Nueva York, cuyas calles han quedado cubiertas de nieve y hielo, motivo por el que solicitan paleadores de emergencia. En esta nota, conoce los requisitos deben cumplir los interesados y cuánto pagan por hora.

Para ser paleador debes cumplir determinados requisitos (Foto: Freepik)

PROGRAMA DE PALEADORES DE EMERGENCIA EN NUEVA YORK

El Programa de Paleadores de Emergencia del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) busca contratar personas para quitar la nieve y hielo después de las tormentas de invierno, con el fin de mantener las calles seguras y limpias durante la temporada de invierno. Se trata de un trabajo temporal y por horas.

Requisitos para ser paleador de emergencia en Nueva York

Tener al menos 18 años de edad.

Ser elegible para trabajar en Estados Unidos.

Ser capaz de realizar trabajos físicos pesados.

Si cumples los requisitos, regístrate y solicita una cita. Para ello, debes llevar:

Dos fotos pequeñas de 1-1/2 pulgadas cuadradas.

Dos documentos de identidad originales más sus copias.

Tu tarjeta de la Seguridad Social.

¿Cuánto es el pago por hora?

El salario inicial ofrecido por la ciudad es US$19.14 por hora. Este monto aumentará a US$28.71 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

Las ganancias dependerán de cuántos días trabajes como paleador (Foto: Freepik)

SACA UNA CITA EN LÍNEA

Si te interesa este trabajo, programa una cita en línea para registrarte como voluntario. Para ello, selecciona una de las oficinas del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), publica su sitio web.

Patio del Bronx: Avenida Mosholu, cerca de Broadway (Parque Van Cortlandt, frente al Parque Infantil del Noroeste), Bronx

Avenida Mosholu, cerca de Broadway (Parque Van Cortlandt, frente al Parque Infantil del Noroeste), Bronx Flatbush Yard: 2900 Flatbush Avenue, Brooklyn

2900 Flatbush Avenue, Brooklyn Bajo Manhattan: 32 Robert Wagner Sr. Place, Manhattan

32 Robert Wagner Sr. Place, Manhattan Long Island City: 5-40 44th Drive, Queens

5-40 44th Drive, Queens Depósito Kew Loop: 78-88 Park Drive East, Flushing, Queens

78-88 Park Drive East, Flushing, Queens Depósito de Harper Street: 32-11 Harper Street, Queens

32-11 Harper Street, Queens Long Island City: 42-00 Vernon Boulevard, Queens

42-00 Vernon Boulevard, Queens Rosedale: 139-09 Brookville Boulevard, Queens

REGISTRO DE PALEADORES DE NIEVE EN NUEVA YORK

Primero, inscríbete para conseguir el trabajo temporal ayudando a retirar la nieve y el hielo de las paradas de autobús, pasos de peatones, hidrantes y otras zonas públicas después de las fuertes nevadas. Sigue los siguientes pasos:

Ingresa a https://www.nyc.gov/assets/dsny/forms/snow-laborer-registration

Completa el formulario de registro en línea: