El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, elevó al máximo la tensión con el presidente Donald Trump al acusarlo de recurrir al poder del gobierno federal –incluyendo operativos migratorios y ataques en los medios– como mecanismo de presión para intimidarlo y bloquear una posible candidatura suya a la Casa Blanca. “Viene tras de mí porque estoy considerando postularme para presidente”, afirmó de forma tajante la tarde del 15 de junio de 2026 en sus redes sociales. En esta nota te contamos en qué se basa esta acusación.

Según el demócrata, el escrutinio sobre su esposa, Jennifer Siebel Newsom, comenzó en 2025 y se ha intensificado en las últimas semanas, al punto de convertir a su familia en blanco directo de lo que él califica como “venganza personal” desde la Casa Blanca (Foto: Justin Sullivan / Getty Images North America / AFP)

CONOCE CON MÁS DETALLE LA ACUSACIÓN DE NEWSOM CONTRA TRUMP

La acusación central de Gavin Newsom es que Donald Trump está utilizando al Departamento de Justicia y otros recursos federales para perseguirlo políticamente a él y a su esposa, como castigo por considerar una candidatura presidencial y por ser un rival incómodo. A continuación, los detalles de su denuncia.

El núcleo de la acusación

Newsom sostiene que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, “sin pruebas”, por órdenes directas de Trump. Afirma que el mandatario ha “activado las palancas del poder para su provecho personal”, usando a las agencias federales para tratar de encarcelar a adversarios políticos y, en su caso, frenar una eventual postulación a la presidencia en 2028.

Según el gobernador de California, agentes federales han tocado la puerta de amigos de la familia y exempleados pidiendo registros y documentos, y “escarbando en años y años de papeles” para tratar de encontrar algún delito.

La oficina de Newsom denuncia que los investigadores han solicitado citaciones y ampliado el foco hacia asuntos personales y la red profesional del matrimonio, lo que él interpreta como un intento de “buscar un delito que no existe”.

“En los últimos días, agentes federales han llamado a las puertas de familiares, amigos y exempleados (…). No porque hayan encontrado un delito, sino porque simplemente están tratando de encontrarlo”, dijo Newsom en un video publicado en redes sociales.

Búsqueda indiscriminada de información

Para Newsom, el Departamento de Justicia, al recabar indiscriminadamente información antigua con el fin de implicarlo en algún delito, lo único que busca es perjudicarlo a él y a su familia.

“En la última semana, me he enterado de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa: para atacarme, está yendo tras mi esposa, Jen. Una funcionaria pública. Una mujer que ha dedicado su vida a apoyar a las mujeres y las niñas”, señaló.

Las medidas que tomará Newsom

La oficina de Gavin Newsom está tramitando una solicitud de acceso a registros públicos para conseguir correos y documentos del Departamento de Justicia, desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta hoy, en los que se mencione al gobernador o a su esposa. Sin embargo, hasta ahora ha evitado dar detalles concretos sobre la investigación.

Asimismo, ha señalado que no puede especular sobre el enfoque del caso, más allá de admitir que no se limita solo a las finanzas personales.

El equipo del gobernador afirma no saber si los fiscales han enviado cartas de notificación a Newsom o a Jennifer Siebel Newsom, lo que podría indicar cargos inminentes. Tampoco tiene constancia de contactos directos con ella, aunque cree que se han emitido citaciones dirigidas a bancos u otras instituciones financieras que manejan cuentas de algunas organizaciones con las que su esposa ha trabajado.

Personas familiarizadas con el caso señalaron a ABC News que, desde 2025, investigadores han estado revisando la situación fiscal de la esposa del gobernador, lo que sugiere que el escrutinio lleva varios años y no se trata de una actuación recién iniciada.

“Pueden citarme a declarar, pueden investigarme, pueden acosarme, pueden incluir mi nombre en todas y cada una de las listas de enemigos que tengan, pero dejen a mi esposa y a mi familia fuera de su venganza personal”, dijo Newsom.

Newsom aún no ha lanzado su candidatura oficial a la presidencia

Hasta ahora Gavin Newsom no ha lanzado oficialmente su candidatura presidencial; habla de la posibilidad y admite aspiraciones, pero no ha hecho un anuncio formal de campaña.

En entrevistas con diferentes medios, Newsom ha reconocido que le interesa la carrera presidencial de 2028 y que considera seriamente postularse, pero lo presenta como algo aún por decidir con su familia.

En los últimos años, ha protagonizado enfrentamientos en redes sociales con el presidente Trump, quien no dudó en arremeter públicamente contra el gobernador. “A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo estupendo”, al tiempo de señalar que su mayor delito fue “presentarse a gobernador porque ha hecho un trabajo pésimo”.