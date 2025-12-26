El nombre de Gavin Newsom empieza a sonar cada vez con más fuerza cuando se habla del futuro político de Estados Unidos. Aunque el gobernador de California todavía no ha lanzado una candidatura formal para 2028, muchos dentro del Partido Demócrata creen que su salto a la arena presidencial es solo cuestión de tiempo.

Y no es para menos. En una entrevista con “CBS News Sunday Morning” en octubre pasado, Newsom dejó entrever que está considerando seriamente la idea: “Estaría mintiendo si dijera que no lo he pensado”. En política, cuando alguien deja de negarlo, normalmente significa que algo está en camino.

Para muchos expertos, Gavin Newsom, actual gobernador de California, es una seria opción para postularse a las elecciones presidenciales de 2028 por el Partido Demócrata (Foto: AFP)

UN CAMBIO DE TONO QUE NO PASA DESAPERCIBIDO

Durante años, Newsom insistió en que no tenía interés en llegar a la Casa Blanca. Pero el panorama demócrata ha cambiado: el partido busca una nueva figura capaz de renovar el liderazgo y enfrentar con firmeza al trumpismo. En ese contexto, el carismático gobernador californiano aparece como un rostro fresco y mediático, capaz de conectar con una generación que consume política desde las redes sociales.

“Todo ha cambiado: mi forma de ver el país, mi energía y mi perspectiva”, aseguró recientemente. Una frase que muchos interpretan como una declaración de intenciones.

¿TIENE GAVIN NEWSOM EL PERFIL DE FAVORITO?

Las credenciales no le faltan: ha sido alcalde de San Francisco, gobierna la quinta economía más grande del mundo y lleva más de dos décadas en la primera línea política. Para los analistas, encarna el modelo clásico del demócrata con experiencia, juventud y visión progresista, sin caer en extremos ideológicos.

Además, entendió cómo dominar el discurso digital. Desde TikTok hasta X (antes Twitter), Newsom utiliza el lenguaje de las plataformas para conectar con votantes cansados de lo tradicional y, sobre todo, para posicionarse como la voz que puede medirse de tú a tú con Donald Trump o sus herederos políticos.

Newsom no quiere etiquetas: ni progresista extremo ni centrista de manual. “No quiero que me encasillen, es reductivo”, ha dicho. Prefiere ser visto como un gestor pragmático, un político que “resuelve problemas” antes que hablar de teorías. Esa postura puede ser su mayor ventaja… o su mayor prueba en unas primarias demócratas tan inciertas como las de 2028.

EL RETO DE CONQUISTAR EL RESTO DEL PAÍS

Ser gobernador de California tiene ventajas: visibilidad, recursos y reconocimiento. Pero también desafíos. Muchos votantes en estados clave como Michigan, Wisconsin o Pensilvania ven a California como el ejemplo de los excesos progresistas. Para contrarrestar esa percepción, Newsom ha cultivado un relato personal más humano, recordando sus orígenes modestos y su niñez marcada por el trabajo duro de su madre.

Esa historia personal puede ser clave para conectar con la clase media fuera de la Costa Oeste, donde realmente se deciden las elecciones presidenciales. Por otro lado, debo señalar que él podría ser una figura clave para atrapar la preferencia de las comunidades inmigrantes, pues como gobernador californiano, siempre ha criticado las políticas migratorias de Trump y ha incentivado leyes que favorecen a dichas minorías.

Gavin Newsom se ha convertido en uno de los principales críticos de Donald Trump (Foto: AFP)

LA INTERNA DEMÓCRATA QUE SE APROXIMA

Si finalmente decide lanzarse, Newsom enfrentará una competencia de peso. Kamala Harris no descarta volver a intentarlo, y nombres como Raphael Warnock, JB Pritzker o Josh Shapiro también pueden entrar en la contienda. Aun así, las primeras encuestas y las conversaciones entre estrategas demócratas lo colocan como uno de los favoritos naturales.

“Si tienes un ‘por qué’ claro, puedes soportar cualquier ‘cómo’”, dijo en una entrevista. Una frase que resume bien su momento político: sin anuncio formal, pero con un movimiento que parece inevitable.

De aquí a 2028 pueden pasar muchas cosas, pero una está clara: Gavin Newsom ya piensa, actúa y habla como quien se prepara para una campaña presidencial. Y eso, en política, casi siempre marca el inicio del camino. ¿Ya quieres saber qué pasará en el futuro?

DATOS PERSONALES DE GAVIN NEWSOM

Dato Información Nombre completo Gavin Christopher Newsom​ Fecha de nacimiento 10 de octubre de 1967​ Lugar de nacimiento San Francisco, California, Estados Unidos​ Nacionalidad Estadounidense​ Partido político Partido Demócrata (Democratic Party)​ Profesión Político y empresario​ Educación Licenciado en Ciencias Políticas, Santa Clara University (1989)​ Cargo actual Gobernador de California (40.º), desde el 7 de enero de 2019​ Altura aproximada 1,91 m​ Estado civil Casado con Jennifer Siebel Newsom (desde 2008)​ Matrimonio previo Kimberly Guilfoyle (2001–2006), divorciado​ Hijos 4 hijos: Montana, Brooklynn, Hunter y Dutch Newsom Religión De crianza católica

