California encendió una alerta para los dueños de gatos: el estado prohibió cortarle las garras a los felinos y en esta nota explicamos exactamente qué dice la nueva ley, cuándo sí se permite una excepción médica y qué riesgos evita para tu mascota.

A partir del 9 de octubre, el gobernador demócrata Gavin Newsom firmó tres normas —AB 519, SB 312 y AB 867— que elevan la protección de las mascotas en California. El paquete busca frenar la cría y venta abusivas, exige transparencia sobre salud y origen, regula los contratos, limita a intermediarios no autorizados y ordena microchips en adopciones, además de un aporte de US$50 millones para refugios administrados por UC Davis. En esta nota abordamos la AB 867.

Gavin Newsom firmó la AB 867 y dos normas adicionales para proteger a las mascotas en California (Foto: Diseñado por Freepik).

¿DE QUÉ TRATA LA LEY QUE PROHÍBE CORTARLE LAS GARRAS A LOS GATOS EN CALIFORNIA?

La AB 867 prohíbe la desungulación u oniquectomía de gatos cuando no exista necesidad médica . La norma impide que veterinarios realicen amputaciones de la falange de los dedos o cortes de tendones con fines estéticos, de conveniencia o para evitar daños en muebles.

El asambleísta Alex Lee, autor del proyecto, calificó la desungulación como una práctica inhumana. El comunicado oficial del Gobernador de California, Gavin Newsom, subraya que la medida protege a los felinos y a los compradores frente a prácticas fraudulentas, y alinea a California con países y estados que ya la vetaron. Aunque encuestas citadas por Los Angeles Times estimaron que una parte relevante de gatos en Estados Unidos pasó por este procedimiento, su uso cayó entre veterinarios y dueños.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE APLICAR LA DESANGULACIÓN A LOS GATOS?

La ley permite la intervención solo por necesidad médica. Quedan excluidos motivos de comportamiento o comodidad del hogar. La decisión recae en criterio profesional veterinario ante cuadros que requieran un procedimiento para resguardar la salud del animal. La autoridad recalca alternativas seguras: cortes de uñas regulares, rascadores, protección de muebles y educación del felino.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA DESANGULACIÓN PARA LOS FELINOS?

Según PETA y In Defense of Animals, estás son las complicaciones que pueden sufrir los gatos por la desangulación: