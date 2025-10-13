En California constantemente se producen desalojos a inquilinos que no realizan sus pagos puntuales para permanecer en una vivienda. Esa situación llegaría a cambiar drásticamente a partir del próximo año, ya que las personas de dicho estado de EE.UU. podrán quedarse en una casa sin pagar renta, pero solo si se presenta el escenario que te detallaré en las siguientes líneas.

Para tocar el tema en cuestión es fundamental recalcarte que todo es a raíz de una nueva ley en California. Estoy hablando de la AB-246, también conocida como ‘Social Security Tenant Protection Act of 2025’, que fue impulsada por el gobernador Gavin Newsom y aprobada el 6 de octubre.

La norma protege a los inquilinos de California que sufren retrasos o interrupciones en el pago de sus beneficios del Seguro Social, impidiendo que sean desalojados de sus viviendas de manera inmediata por falta de pago. Esta medida busca proteger principalmente a personas de la tercera edad o con discapacidad que dependen del mencionado ingreso.

La ley ‘Social Security Tenant Protection Act of 2025’ busca proteger principalmente a personas mayores o con discapacidad que dependen de los pagos del Seguro Social y que sufren la interrupción de los mismos por causas ajenas a ellos. (Foto: fizkes / iStock)

¿Cuánto puede durar la protección contra el desalojo?

A raíz de la existencia de la ley, los inquilinos podrán alegar “dificultades económicas derivadas del Seguro Social como defensa afirmativa en cualquier procedimiento de desahucio por falta de pago del alquiler”. ¿Qué significa esto? Que si el gobierno interrumpe o retrasa los beneficios sin culpa del inquilino, el juez puede detener el proceso de desalojo. Pero ojo a lo siguiente: la protección puede durar hasta seis meses o hasta 14 días después de que los pagos del Seguro Social sean restaurados. En otras palabras, la ley no perdona la deuda. El inquilino sí o sí deberá pagarla. De lo contrario, será desalojado.

La norma ‘Social Security Tenant Protection Act of 2025’, que suspende los desalojos en California siempre y cuando se presente cierto escenario, estará vigente hasta el 2029. (Foto: fizkes / iStock)

Requisitos básicos para acogerse a la protección de la nueva ley contra desalojos

Verificar que el gobierno suspendió o retrasó los pagos del Seguro Social.

Probar que esta situación imposibilitó el pago de la renta.

Entregar la prueba al juez durante el juicio.

Cabe mencionar que el Consejo Judicial de California tiene plazo hasta el 1 de enero de 2027 para crear los formularios y procedimientos necesarios que faciliten la aplicación de la ley conocida como ‘Social Security Tenant Protection Act of 2025’.