El Día de Acción de Gracias en Nueva York tiene un protagonista indiscutible: el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025. Con sus globos gigantes, carrozas, bandas, espectáculos de Broadway, celebridades y las famosas Radio City Rockettes, este desfile atrae cada año a miles de personas en un ambiente festivo. Si planeas asistir en 2025, aquí encontrarás lo esencial: horarios, recorrido, mejores lugares para verlo y opciones de hospedaje con vistas privilegiadas.

Horario del desfile

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 se realizará el jueves 27 de noviembre, desde las 8:30 a.m. hasta el mediodía (ET). ¿No puedes viajar a Nueva York? Ningún problema: también será transmitido por NBC y estará disponible en streaming mediante Peacock, perfecto para disfrutarlo en pijama con una taza de café.

La ruta del desfile del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 recorrerá puntos clave de Nueva York. | Crédito: AFP

La ruta del desfile

El recorrido inicia en la calle 77 y Central Park West, avanzando por el Upper West Side hasta llegar a Columbus Circle.Luego toma Central Park South, baja por la Sexta Avenida, atraviesa Midtown y concluye frente a Macy’s Herald Square, en la calle 34.

Son 2.5 millas de recorrido llenas de música, colores y los globos gigantes que se han vuelto íconos del Día de Acción de Gracias.

Los mejores lugares para ver el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 estarán en zonas estratégicas de Nueva York. | Crédito: AFP

Los mejores lugares para ver el desfile

Si quieres un buen lugar, llega temprano: 6:00 a.m. es la hora ideal para asegurar un sitio junto a la calle.

1. Central Park West (de la calle 75 a la 61)

Es el inicio del desfile y uno de los puntos favoritos. Aquí verás los globos y carrozas prácticamente “recién salidos”. Eso sí: después de las 9:00 a.m. será casi imposible encontrar un buen espacio para observar.

2. Sexta Avenida (entre las calles 59 y 38)

Una de las zonas con mejores vistas mientras el desfile avanza hacia Midtown. Su amplitud permite apreciar la altura de los globos sin interrupciones.

3. Áreas a evitar

Evita el tramo de la calle 34 entre la Sexta y Séptima avenidas, así como entre las calles 34 y 38 en la Sexta Avenida. Varias aceras suelen cerrarse debido a la grabación del especial televisado nacional.

Muchos viajeros buscan hoteles cerca del desfile para disfrutar el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 en Nueva York. | Crédito: AFP

Dónde hospedarte para verlo sin pelear por un lugar

1. JW Marriott Essex House New York

Ubicado frente a Central Park, ofrece habitaciones con vista directa al desfile. Las de pisos bajos permiten ver los globos de cerca; las superiores muestran la combinación del parque y el recorrido desde arriba.

2. Refinery Hotel

Situado junto a la ruta, cerca de Bryant Park. No tiene habitaciones con vista al desfile, pero su ubicación permite caminar unos minutos y estar junto al recorrido. Además, su rooftop ofrece una panorámica espectacular de Manhattan.

3. Mandarin Oriental New York

Una de las opciones más codiciadas. Desde sus habitaciones en Columbus Circle se ven los globos desde una perspectiva privilegiada. Su paquete “Thanksgiving With a View” incluye amenidades especiales y una estancia mínima de tres noches.

4. New York Hilton Midtown

En plena Sexta Avenida, ofrece habitaciones con vista completa, parcial o panorámica del desfile. Además, está cerca de Central Park y de las tiendas de la Quinta Avenida.

Asistir al Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 es una experiencia única del Thanksgiving en Nueva York. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

Consejos para asistir sin contratiempos

Thanksgiving en Nueva York puede ser frío , así que lleva abrigo, guantes y gorro .

, así que lleva . Empaca agua, chocolate caliente y snacks , porque la espera puede ser larga.

, porque la espera puede ser larga. Ten en cuenta que puede no haber baños públicos cercanos al punto donde estés viendo el desfile.

Bonus: el inflado de globos el día anterior

Si quieres vivir la magia sin madrugar el día del desfile, puedes asistir al evento de inflado de globos el miércoles 26 de noviembre de 2025, cerca del American Museum of Natural History, en el Upper West Side. Es una experiencia única para ver cómo toman forma los gigantes del desfile.