Cuidar y educar a un hijo implica mucho más que estar presente: exige dedicación emocional, tiempo y un flujo constante de recursos económicos para asegurarle condiciones de vida dignas acorde con nuestras posibilidades. En ese presupuesto entran rubros como comida, atención médica, estudios, alquiler o hipoteca, ropa, movilidad y espacios de esparcimiento, que se van acumulando con el paso del tiempo. El dinero que cada familia necesita para cubrir estos aspectos puede cambiar bastante según la zona donde viva y su realidad económica, pero hay lugares donde el esfuerzo financiero es particularmente alto. Uno de ellos es California, que se ubica por encima de la media nacional en varios de estos costos. En las siguientes líneas, te explicamos cuánto supone económicamente criar a un hijo en este estado.

De la guardería a la renta: cuánto necesitas para criar un hijo en California (Foto: Pixabay)

ESTO CUESTA CRIAR UN HIJO EN CALIFORNIA

California es uno de los estados más caros de EE. UU. para criar un hijo, ya que los padres deben desembolsar alrededor de US$312,300 desde su nacimiento hasta que cumple 18 años, según un informe de LendingTree. Esta cifra incluso supera el promedio nacional, estimado en US$303,418.

El estudio señala que los primeros cinco años de vida concentran la mayor parte del gasto, pues, en ese periodo, el costo anual promedio en el Estado Dorado asciende a US$33,692 – por encima del promedio nacional de US$29,325 –, siendo el cuidado infantil el rubro más elevado, con un desembolso de US$22,628.

Le siguen primas adicionales de seguro de salud (US$5,254), transporte (US$2,863) y alimentación (US$2,024).

El informe también incluye otros gastos vinculados a la crianza, como el incremento en la renta por tener un hijo, estimado en US$1,032, y el desembolso en vestimenta para niñas, calculado en US$352. Asimismo, toma en cuenta el impacto de un crédito o deducción fiscal a nivel estatal, valorizado en US$461, monto que se descuenta del total, publica N+ Univision Los Ángeles.

¿POR QUÉ ES TAN CARO CRIAR UN HIJO EN CALIFORNIA?

LendingTree explica esta brecha, sobre todo, por el alto costo de la vivienda, el transporte y, en especial, del cuidado infantil, que se mantiene entre los más onerosos del país. El estudio, elaborado principalmente con datos de 2024, utiliza información del Censo de Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales, Child Care Aware of America y otras entidades oficiales.

El análisis se centra en los gastos “adicionales atribuibles al niño” en un hogar formado por una pareja casada con dos ingresos y un sueldo familiar medio cercano a US$100,000 al año, e incorpora los beneficios fiscales estatales y federales que ayudan a “aliviar ligeramente el impacto”, de acuerdo con la metodología empleada.

Los primeros cinco años son los más costosos: el cuidado infantil, el seguro de salud, el transporte y la comida disparan el presupuesto anual (Foto: Freepik)

CALIFORNIA NO OCUPA EL PRIMER LUGAR

Aunque criar a un hijo en California es sumamente caro, no ocupa el primer lugar. De acuerdo con el mismo informe, Hawái lidera la lista con US$412,661, seguido de Alaska con US$365,047 y Maryland con US$326,360. Recién después se ubica el Estado Dorado con US$312,300.

Dentro de los cuatro estados más poblados del país, California se posiciona como el que implica el mayor gasto, tanto si se considera el desembolso total a lo largo de 18 años como el correspondiente a los primeros cinco años de vida del niño. Los otros son: Texas con US$229,891, Florida con US$278,000 y Nueva York con US$280,000.