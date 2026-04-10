En 2026, el calendario laboral será todo menos aburrido para quienes viven y trabajan en California. Si tienes en mente viajar, pasar más tiempo con la familia o simplemente darte un respiro tras varios meses de trabajo, conviene mirar con atención hacia noviembre: ese mes ofrecerá una de esas combinaciones que muchos esperan durante todo el año. No se trata únicamente del tradicional Día de Acción de Gracias, sino de un detalle extra que convierte esa semana en la ocasión ideal para disfrutar de cuatro días seguidos de descanso sin gastar días de vacaciones. Para miles de trabajadores hispanos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Riverside o Sacramento, esto puede marcar la diferencia a la hora de organizar mejor sus jornadas, planear una escapada corta o aprovechar el fin de semana largo para reunirse en casa, como acostumbran muchas familias latinas en Estados Unidos.

EL DESCANSO CONFIRMADO EN NOVIEMBRE

El descanso más importante llegará con el Día de Acción de Gracias, que en 2026 se celebrará el jueves 26 de noviembre. A eso se suma un dato clave: el viernes 27 de noviembre también será feriado estatal en California, de acuerdo con la normativa actual. Esa combinación cambia por completo la semana laboral y deja un puente largo muy aprovechable.

Así quedará el calendario:

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias, feriado federal.

Viernes 27 de noviembre: feriado estatal en California.

Sábado 28 de noviembre: fin de semana.

Domingo 29 de noviembre: fin de semana.

El resultado es claro: cuatro días consecutivos de descanso, del 26 al 29 de noviembre.

Para muchos empleados públicos y también para trabajadores del sector privado que siguen el calendario oficial del estado, eso significa una pausa bastante generosa en una de las épocas más movidas del año, justo cuando arrancan las compras navideñas, las reuniones familiares y el clásico movimiento de Black Friday.

Muchos en Estados Unidos, durante esas fechas, viajan para pasar con sus familias el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP)

¿POR QUÉ OCURRE ESTE PUENTE LARGO?

La clave está en la suma de dos tipos de feriados:

Feriados federales, que aplican en todo Estados Unidos.

Feriados estatales, que dependen de cada estado.

Thanksgiving es un feriado federal, pero el viernes siguiente no lo es en todo el país. En California, sin embargo, sí tiene reconocimiento oficial, y por eso se genera ese descanso extendido que no todos los estados disfrutan.

En otras palabras, mientras en otros lugares la semana sigue casi normal, en California mucha gente podrá cerrar noviembre con un respiro adicional.

¿CÓMO CONVERTIRLO EN 9 DÍAS LIBRES?

Si alguien quiere sacarle todavía más provecho, hay una estrategia muy simple: pedir libre lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

Con eso, el descanso quedaría así:

Del 21 al 29 de noviembre.

Nueve días consecutivos libres.

Es una ventana ideal para viajar, visitar a la familia o desconectarse sin tener que gastar demasiados días de vacaciones. Y, seamos honestos, en estados como California, donde moverse entre ciudades puede implicar horas de carretera en la I-5, la 405 o la 101, planear con anticipación hace toda la diferencia.

OTROS FERIADOS QUE TAMBIÉN PUEDEN ALARGARSE

Aunque noviembre se lleva la atención, 2026 tendrá otros momentos interesantes para armar fines de semana largos.

Algunos ejemplos:

Día de los Caídos: del 23 al 25 de mayo.

Día del Trabajo: del 5 al 7 de septiembre.

Navidad: del 25 al 27 de diciembre.

También habrá fechas que, con buena organización, pueden convertirse en descansos más largos:

Junio, por el Día de la Emancipación: posibilidad de descanso del 13 al 21 de junio.

Julio, por el Día de la Independencia: opción de descanso del 27 de junio al 5 de julio.

Octubre, por el Día de los Pueblos Indígenas: posibilidad de extender a 5 o hasta 9 días.

Noviembre, por el Día de los Veteranos: opción de escapadas de 5 o 9 días según la planificación.

UN CALENDARIO QUE MUCHOS YA ESTÁN MIRANDO

Para quienes viven en California, estas fechas no son solo una curiosidad del calendario. También influyen en la escuela de los niños, en los viajes familiares, en la agenda laboral y hasta en los planes de última hora para salir de la rutina.

En ciudades donde la comunidad hispana tiene tanta presencia, como Los Ángeles, San José, Fresno o el Inland Empire, este tipo de feriados suele traducirse en reuniones familiares, comidas compartidas y escapadas cortas que se organizan entre semana y se aprovechan al máximo. Y como suele pasar en Estados Unidos, cuando se acerca Thanksgiving, muchos ya empiezan a pensar no solo en el pavo, sino en el tráfico, las reservas y el mejor momento para salir de casa.

El Día de Acción de Gracias es una celebración muy importante en Estados Unidos (Foto: Freepik)

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