Desde el 1 de octubre de 2025, Florida endureció sanciones para varias infracciones de tránsito y delitos conexos, y en esta nota se detalla qué cambió, a quién afecta y cuáles son las multas y penas asociadas, según las nuevas leyes estatales aprobadas por el gobernador Ron DeSantis.

La sesión legislativa de 2025 dejó casi 30 normas que comenzaron a aplicarse el 1 de octubre, con foco en seguridad pública, justicia penal, protección al consumidor y transparencia inmobiliaria, según listados oficiales y resúmenes de medios locales. Entre las más relevantes están HB 113 (fuga o evasión policial), HB 253 (delitos con vehículos y placas), HB 687 (reincidencia en DUI/BUI y homicidios), y SB 948 (divulgación de riesgos de inundación), además de la “Tristin Murphy Act” (SB 168) en salud mental.

¿QUÉ INFRACCIONES DE TRÁNSITO TIENEN CASTIGOS MÁS DUROS DESDE OCTUBRE EN FLORIDA?

HB 113: huir o intentar eludir a la policía

Sube la severidad en el ranking de delitos para fuga a alta velocidad y modalidades agravadas, lo que incrementa las penas mínimas posibles al sentenciar.

Elimina la exigencia de que el vehículo policial esté marcado en ciertos escenarios y refuerza la respuesta ante persecuciones peligrosas.

Entra en vigor el 1 de octubre de 2025 y forma parte del paquete central de seguridad vial.

HB 253: delitos con vehículos y placas

Endurece las sanciones por usar luces no permitidas para aparentar ser policía y por alterar, cubrir o usar dispositivos para ocultar placas.

Tipifica la compraventa y uso de aparatos para esconder matrículas, ampliando la capacidad sancionatoria del estado.

HB 687 (“Ley de Trenton”): reincidencia en DUI/BUI y homicidios

Aumenta las penas para reincidentes en homicidio por conducir o navegar bajo influencia y homicidio vehicular , elevándolos en la clasificación penal.

Envía una señal de tolerancia cero frente a conductas repetidas con desenlaces fatales.

LEYES CLAVE DESDE EL 1 DE OCTUBRE EN FLORIDA

Ley “Trooper’s” (HB 150)

Establece delito grave de tercer grado por dejar perros atados al exterior durante desastres naturales, para prevenir crueldad animal en huracanes u otras emergencias.

“Tristin Murphy Act” (SB 168)

Reforma la atención de salud mental en justicia penal, expande programas de desvío (incluye capacitación para 911/EMT y tribunales para veteranos) y amplía pilotos de hospital forense, con financiamiento aprobado en 2025.

SB 948: divulgación de riesgos de inundación

Obliga a propietarios y administradores (incluyendo parques de casas móviles) a informar riesgos y antecedentes de inundaciones a inquilinos; si hay daños significativos por falta de aviso, permite rescindir el contrato y recuperar pagos.

HB 437: manipulación de monitoreo electrónico

Refuerza penas por alterar dispositivos de monitoreo, incluye reglas para revocar fianzas cuando se tamperiza en libertad previa al juicio.

HB 479 y HB 693