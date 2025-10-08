Desde el 1 de octubre entró en vigor la eliminación total del impuesto sobre los alquileres comerciales en Florida, anunció el Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez. Esta medida, contemplada en el House Bill 7031 y firmada por el gobernador Ron DeSantis el 30 de junio de 2025, suprime un gravamen existente desde 1968 que gravaba con entre 3 % y 3,5 % el arrendamiento de oficinas, depósitos y locales comerciales.

Fernandez destacó que el cambio marca “un paso importante para apoyar a la comunidad empresarial y generar un entorno más competitivo y sostenible”. Las compañías ahorrarán miles de dólares anualmente al dejar de pagar este impuesto, conocido como Business Rent Tax.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NORMA EN FLORIDA

Según la Cámara de Representantes del Estado de Florida, el fin del impuesto podría liberar más de US$ 1,150 millones en flujo de caja durante el año fiscal 2025 y superar los US$1,500 millones el siguiente. Estos recursos permitirán a las empresas invertir en su personal, infraestructura o expansión en un contexto de recuperación económica.

Los expertos fiscales anticipan, sin embargo, que el estado enfrentará una reducción en sus ingresos, lo que podría repercutir en programas locales. Aun así, economistas del Florida Policy Institute estiman que el estímulo comercial compensará parcialmente la caída de recaudación a mediano plazo.

Los analistas estiman que el alivio fiscal alcanzará los US$1.150 millones en 2025 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ DEBEN HACER LOS ARRENDATARIOS Y PROPIETARIOS CON LA ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A LOS ALQUILERES EN FLORIDA?

Las empresas deben revisar sus contratos firmados antes del 1 de octubre de 2025 para evitar confusiones con las facturas que cubran períodos anteriores. También es esencial distinguir entre alquileres anteriores a la reforma (sujetos a impuesto) y posteriores a la reforma (exentos).

¿Qué significa?

Facturas de renta de octubre 2025 en adelante para oficinas, locales, depósitos y naves industriales ya no deben incluir el impuesto estatal del 2% ni recargos locales sobre alquiler comercial.

Si se está pagando hoy el alquiler correspondiente a septiembre 2025 (período previo al 1 de octubre), ese pago sigue gravado porque el criterio es por período de ocupación, no por fecha de pago.

Pasos prácticos inmediatos

Revisar que el sistema de facturación haya eliminado el renglón de impuesto a la renta comercial desde el 1 de octubre.

Separar y etiquetar contablemente las rentas “septiembre o antes” versus “octubre o después” para evitar cobros o remesas indebidas.

Comunicar a propietarios e inquilinos el cambio y actualizar anexos de contrato para reflejar el nuevo esquema.

Acciones clave para empresas

Auditar los contratos activos y ajustar los sistemas de facturación.

Confirmar que los pagos automáticos excluyan el impuesto a partir de octubre.

Mantener la presentación de declaraciones fiscales hasta cubrir los períodos gravados previos.

La Florida Department of Revenue ofrecerá formularios para tramitar eventuales reembolsos a quienes paguen impuestos después de su eliminación.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS AIRBNB Y ALQUILERES RESIDENCIALES?

La eliminación del impuesto a los alquileres comerciales no aplicará a los alquileres residenciales temporales, como los ofrecidos a través de Airbnb u otras plataformas de estadías cortas. Estas operaciones seguirán sujetas al impuesto estatal sobre las ventas, dado que pertenecen a una categoría diferente dentro del estatuto de alojamiento transitorio.