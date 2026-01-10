Ya comenzó la temporada para declarar tus impuestos correspondiente al año fiscal 2025, por lo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) empezó a recibir declaraciones. Si eres ciudadano estadounidense, seguramente estás alistando todo para iniciar este procedimiento, pero ¿qué pasa con las personas que radican en Estados Unidos y no tienen ciudadanía? Ellas también deben declarar. Si eres latino, en esta nota te contamos cómo preparar tu declaración fiscal. Pero antes te recomendamos que presentes todo desde ahora y no esperes la fecha límite que es el 15 de abril de 2026, pues realizarlo con anticipación tiene muchos beneficios como recibir tu reembolso más rápido y evitar fraudes y robos de identidad.

Recuerda que deben declarar impuestos la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que trabajan y ganan más de un monto mínimo anual; asimismo, quienes reciben ciertos tipos de ingresos (por ejemplo, trabajo por cuenta propia, plataformas digitales, intereses, etc.). También los inmigrantes indocumentados o sin Seguro Social, por lo que pueden usar un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) para hacerlo.

Averigua lo que debes hacer si no puedes presentar tu declaración de impuestos antes de la fecha límite (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ MANERA PREPARAR TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SI ERES LATINO?

Si eres un latino que radica en Estados Unidos, sigue estos pasos para preparar tu declaración de impuestos. En caso no sepas si debes realizarlo, utiliza la herramienta del IRS para verificar si tienes dicha obligación.

El IRS recomienda que presentes tu declaración de manera electrónica al ser más seguro y rápido, pero dependerá de ti cómo hacerlo, pues tienes tres opciones:

1. Usar BEST, el software gratuito del IRS

Simplemente debes ingresar al siguiente enlace: www.irs.gov/es/newsroom (funciona en español).

2. Solicita ayuda gratis

Ve a algún centro comunitario que te ayuda con tu declaración de impuestos.

Pide ayuda a los agentes certificados que te brindarán apoyo gratis.

Contacta a VITA (Programa de Impuestos Voluntarios) en tu zona.

3. Contrata a un preparador de impuestos certificado

Antes de hacerlo, verifica que esté acreditado ante el IRS.

OJO. Si vives en Nueva York, debes presentar dos declaraciones diferentes: federal y estatal.

La temporada de impuestos en Estados Unidos comenzó de manera oficial (Foto: Freepik)

LOS DOCUMENTOS QUE DEBO TENER PARA DECLARAR

Documento de identificación (pasaporte, visa, ITIN si eres extranjero).

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN.

Formularios de tu empleador:

W-2 si trabajaste como empleado

1099 si trabajaste por cuenta propia o como contratista.

Recibos de:

Depósito de garantía de renta (pagado).

Gastos médicos grandes.

Donaciones caritativas.

Impuestos pagados.

Información bancaria para depósito directo.

¿DUDAS?

Si tienes dudas sobre cómo presentar tu declaración de impuestos, tienes varias opciones: