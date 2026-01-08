Está por empezar la temporada para presentar tu declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2025 y aunque seas uno de los contribuyentes que espera hasta la fecha límite para hacerlo (mediados de abril), el Servicio de Impuestos Internos recomienda prepararse desde ahora para no tener inconvenientes de última hora, sobre todo por los cambios en la legislación fiscal. Ante ello, dio algunos consejos esenciales para evitar demoras, errores y más.

Antes te comentamos que la Ley Única, Grande y Hermosa (OBBB, por sus siglas en inglés), promulgada en julio de 2025, es una amplia legislación fiscal que modifica la ley tributaria, por lo que puede afectar significativamente los impuestos, créditos y deducciones federales.

“Cuentas Trump”, propinas exentas y más: los consejos del IRS para la nueva temporada de impuestos (Foto: Freepik)

LOS 5 CONSEJOS DEL IRS PARA LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS y el Departamento del Tesoro trabajaron para implementar la nueva legislación, incluyendo información sobre las nuevas deducciones fiscales, como la exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras y los intereses de los préstamos de automóviles, la nueva deducción temporal para personas mayores y otros. A continuación, los consejos a tener en cuenta según Newsweek.

1. Cambios fiscales

Aumenta la deducción estándar para el año fiscal 2025, lo que reduce el ingreso gravable para la mayoría de los contribuyentes que no detallan deducciones. Desde 2025, los contribuyentes que soliciten determinados créditos por otros dependientes deberán tener un número de Seguro Social o un número de identificación personal del contribuyente válido, que debió ser emitido antes de la fecha límite de la declaración.

Asimismo, crea o ajusta créditos y deducciones dirigidas a contribuyentes con ingresos del trabajo (por ejemplo, deducciones para propinas u horas extra, y un pequeño mínimo de deducción ligada a ingresos de negocios calificados), buscando aliviar la carga tributaria de rentas medias y bajas. Así pues, hasta 250 horas extras están exentas del impuesto federal sobre la renta. Los trabajadores de servicios que ganen menos de US$150,000 al año no pagarán impuestos federales sobre hasta US$25,000 en propinas. En tanto, los contribuyentes mayores de 65 años pueden calificar para una deducción adicional de hasta US$6,000, según sus ingresos, entre otros.

En tanto, el Crédito Tributario por Hijos aumentó a US$2,200 para 2025 y se ajustará anualmente según la inflación.

2. Depósito directo

En base a la modernización de los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de Estados Unidos, el IRS y otras agencias federales están eliminando gradualmente los reembolsos en papel desde el pasado 30 de septiembre de 2025, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar números de ruta y de cuenta para que sus reembolsos se depositen directamente en sus cuentas bancarias.

Las tarjetas de débito prepagadas, las billeteras digitales o las aplicaciones móviles pueden admitir el depósito directo. Para usar estas opciones, los contribuyentes deben tener números de ruta y de cuenta asociados a sus cuentas personales. Consulta con el proveedor de la aplicación móvil o la institución financiera para confirmar qué números usar.

3. Cuentas Trump

Si eres menor de 18 años con un número de Seguro Social válido y estás considerando ahorrar tienes la opción de las Cuentas Trump, un programa piloto que incluye una contribución de US$1,000 para quienes nacieron entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Los padres, familiares y empleadores pueden aportar hasta US$5,000 al año a cada cuenta. Debido a que se trata de un menor las aportaciones antes de alcanzar la mayoría de edad no son deducibles de impuestos y las aportaciones del empleador se excluyen de la base imponible, siempre y cuando sea hasta US$2,500 anuales.

4. Ingresos por aplicaciones de pago y ventas en línea

Los contribuyentes que obtengan ingresos por trabajo a tiempo parcial, trabajos temporales o ventas en línea están sujetos a impuestos. “Las compañías de tarjetas de pago emiten el Formulario 1099-K por cualquier monto, mientras que las aplicaciones de pago y los mercados en línea lo emiten cuando los pagos superan los US$20,000 y se realizan más de 200 transacciones al año”, publica Newsweek.

El envío del formulario 1099-K debe ser enviada al IRS y al contribuyente antes del 31 de enero. Si un contribuyente no lo recibe, la agencia federal advierte que sus ingresos siguen sujetos a impuestos, por lo que deben declararse.

5. Contribuyentes con activos digitales

Si manejas activos digitales, ten cuidado con las normas de declaración, ya que cualquier persona que compró, vendió o recibió activos digitales (criptomonedas, monedas estables o NFT) debe declararlas.

Aunque algunos reciben el Formulario 1099-DA de los corredores, independientemente de él, como contribuyente debes responder la pregunta sobre activos digitales en el Formulario 1040.