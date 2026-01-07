Muchas personas y empresas en Estados Unidos se alistan para presentar su declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2025. Aunque la nueva temporada comienza este enero (aún no se define la fecha exacta), si prefieres esperar un poco, incluso hasta el último momento, aquí te damos a conocer cuál es la fecha límite para que lo hagas y por qué conviene no dejar todo para el final.

¿HASTA CUÁNDO PRESENTAR TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ESTE 2026?

La fecha límite general para presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2025 es el próximo 15 de abril de 2026. Esta es también la fecha tope para pagar lo que adeudas, incluso si luego pides una prórroga para presentar la declaración.

Por tal motivo, ese es el último día para enviar la declaración individual del IRS (Formulario 1040) correspondiente a 2025. De otro lado, si olvidas pagar el monto que adeudas esa fecha, te pueden aplicar recargos e intereses.

La temporada de impuestos en Estados Unidos comienza (Foto: IRS)

¿SI NO PUEDO DECLARAR EL 15 DE ABRIL?

Si no puedes pagar todo lo que adeudas antes del 15 de abril, lo más importante es no dejar de presentar la declaración y acercarte al IRS para acordar cómo pagar el saldo. De esa manera evitarás la multa por “no presentar”, que es mucho más alta que la de “no pagar”. Ahora, si necesitas más tiempo para llenar la declaración, pide una prórroga, pero recuerda que el pago sigue venciendo en abril.

Aunque no puedas pagar el total, al menos envía un pago parcial, que reducirá el saldo sobre el que se calculan intereses y multas. Luego solicita un plan de pagos a corto plazo (en línea hasta 180 días) o a largo plazo (con cuotas mensuales).

¿EXISTEN EXCEPCIONES?

Por fortuna sí hay excepciones, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) extiende la fecha límite anual de declaración de impuestos para los contribuyentes, pero no para todo, solamente para los que viven o tienen negocios en áreas afectadas por desastres y para las personas en estados con feriados locales.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO CUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR MIS IMPUESTOS?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%

Hay multas si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite (Foto: Pixabay)

LOS FORMULARIOS QUE DEBES PRESENTAR PARA TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Los formularios que debes presentar para tu declaración de impuestos federales del año fiscal 2025 dependen de tu situación, pero hay algunos básicos que casi todos necesitan y otros que aplican según tu tipo de ingreso o deducciones. Así tenemos:

Formularios básicos

Formulario 1040: es la declaración individual principal que usa la mayoría de los contribuyentes en EE.UU. para reportar ingresos, deducciones y créditos.

Formularios sobre ingresos (tener a manos tus comprobantes)

* Formulario W‑2: salarios e ingresos como empleado.

* Formularios 1099: hay varios tipos:

1099‑NEC: trabajo independiente / “gig economy”.

1099‑MISC: otros ingresos diversos.

1099‑INT: intereses bancarios.

1099‑DIV: dividendos.

1099‑R: pensiones y distribuciones de jubilación.

1099‑K: pagos por plataformas y aplicaciones.

Formulario SSA‑1099: beneficios del Seguro Social.

Formularios sobre salud, créditos y deducciones

Formulario 1095‑A: siempre y cuando tengas seguro médico a través del “Marketplace”, ya que es necesario para conciliar el crédito fiscal por prima.

siempre y cuando tengas seguro médico a través del “Marketplace”, ya que es necesario para conciliar el crédito fiscal por prima. Registros de gastos deducibles o que dan derecho a créditos: intereses hipotecarios (1098), impuestos a la propiedad, donaciones, gastos médicos, aportes a jubilación, educación, guardería, etc.

¿DE QUÉ MANERA PEDIR UNA PRÓRROGA HASTA OCTUBRE?

En caso no declares en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones.