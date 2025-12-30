¿Conduces algún vehículo en Estados Unidos? A partir del 1 de enero de 2026, cambiarán los montos de las tarifas estándar de millaje para automóviles, furgonetas, camionetas y otras unidades, según informó el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La agencia de gobierno precisó que en algunos casos la cifra aumentará en 2,5 centavos, mientras que en otros disminuirá en medio centavo. Si tienes unidad de uso comercial, ¿sabes cuánto deberás pagar ahora? En esta nota, conocerás la cantidad exacta que tendrás que desembolsar, así como los nuevos precios del resto de carros.

La tarifa estándar de millaje es una tasa por milla que publica anualmente la autoridad fiscal de EE.UU. (el IRS) para simplificar el cálculo de los costos de usar un vehículo. En lugar de sumar todos los gastos reales del auto, se multiplican las millas recorridas por esta tarifa estándar para obtener la importación deducible o reembolsable. Se usa para deducir en la declaración de impuestos los gastos de uso del vehículo en actividades de negocio, médicas, de mudanza (en ciertos casos) o caritativas. Vale precisar que esta tasa puede utilizarse para calcular los costos deducibles de la operación de unidades con fines de traslado para ciertos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y – ahora bajo la OBBBA (One Big Beautiful Bill Act) – para ciertos miembros de la comunidad de inteligencia.

Se usa para calcular deducciones de impuestos o reembolsos de gastos de automóvil sin tener que detallar cada gasto real (gasolina, mantenimiento, seguros, etc.) (Foto: Pixabay)

TARIFA ESTÁNDAR DE MILLAJE PARA 2026

A partir del 1 de enero de 2026, las tarifas estándar de millaje para el uso de un automóvil, camioneta, camioneta o camión panel serán los siguientes:

72,5 centavos por milla recorrida para uso comercial (2,5 centavos más que en 2025).

20,5 centavos por milla recorrida con fines médicos (medio centavo menos que en 2025).

20,5 centavos por milla recorrida con fines de mudanza para ciertos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, y ahora ciertos miembros de la comunidad de inteligencia (reducido en medio centavo con respecto a 2025).

14 centavos por milla recorrida al servicio de organizaciones benéficas (equivalente a la tasa en 2025).

¿A QUÉ VEHÍCULOS APLICAN LAS TARIFAS?

Las tarifas estándar de millaje se aplican a automóviles totalmente eléctricos e híbridos, así como a vehículos de gasolina y diésel. Es decir, las unidades a gas no están incluidas.

¿EN QUÉ SE BASARON LAS TARIFAS?

La tarifa estándar de millaje para fines benéficos está establecida por ley. es 14 centavos por milla desde la era Clinton.

La tarifa estándar de millaje para uso comercial se basa en un estudio anual de los costos fijos y variables de operación de un automóvil, incluyendo depreciación, seguro, reparaciones, neumáticos, mantenimiento, gasolina y aceite.

La tarifa estándar de millaje para fines médicos y de mudanza se basa en los costos variables del estudio anual.

La tarifa estándar de millaje para fines médicos se basa en los costos variables del estudio anual (Foto: Pixabay)

¿TODOS PUEDEN SOLICITAR UNA DEDUCCIÓN POR GASTOS DE VIAJE?

De acuerdo con la ley, “los contribuyentes no pueden solicitar una deducción detallada miscelánea por gastos de viaje de empleados no reembolsados, excepto ciertos gastos de educadores. Sin embargo, sí se permiten las deducciones por gastos deducibles para determinar el ingreso bruto ajustado, como los de ciertos miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas, ciertos funcionarios de los gobiernos estatales y locales, ciertos artistas escénicos y educadores elegibles”, precisa el IRS.

En el caso de los educadores elegibles, ellos pueden solicitar una deducción detallada por ciertos gastos de viaje de empleados no reembolsados.

Asimismo, “sólo los contribuyentes que sean miembros de las fuerzas armadas en servicio activo o ciertos miembros de la comunidad de inteligencia pueden solicitar una deducción por gastos de mudanza incurridos al reubicarse bajo órdenes de un cambio permanente de estación”, añade.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE UTILIZAN LA TARIFA ESTÁNDAR POR KILOMETRAJE PARA UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD Y USO COMERCIAL?

Antes que nada, es importante precisar que el uso de las tarifas estándar por kilometraje es opcional; por tanto, los contribuyentes pueden optar por calcular los costos reales de uso de su vehículo.

Respondiendo a la interrogante, los contribuyentes que utilizan la tarifa estándar por kilometraje para un vehículo de su propiedad y uso comercial deben optar por aplicar dicha tarifa durante el primer año en que el automóvil esté disponible para uso comercial. Pasado ese tiempo, pueden optar por aplicar la tarifa estándar por kilometraje o los gastos reales.

¿SI EL VEHÍCULO ES ARRENDADO?

Si el vehículo es arrendado, el contribuyente que utilice la tarifa por millaje estándar debe emplear ese método durante todo el período de arrendamiento, incluidas las renovaciones.

Conoce más sobre las tarifas estándar de millaje opcionales para 2026 en el Aviso-2026-10PDF. Además, sabrás el costo máximo del automóvil utilizado para calcular las asignaciones de reembolso por millaje.