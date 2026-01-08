Para millones de contribuyentes hispanos en Estados Unidos, la temporada de impuestos 2026 marcará el momento en que hacer la declaración “en automático” deje de ser una opción confiable y se vuelva un error potencialmente costoso. Con la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill Act, promulgada por el presidente Donald Trump, el mapa fiscal cambió de manera significativa: aumentó el límite de la deducción SALT, se modificaron beneficios relacionados con vivienda, salud y trabajo independiente, y se reforzaron incentivos para pequeños negocios, justo el perfil de muchos latinos con side hustles, changarros o emprendimientos familiares. En consecuencia, quienes solo aplican la deducción estándar en su software de siempre —sin comparar si ahora les conviene detallar— podrían estar dejando pasar cientos o incluso miles de dólares. Esto es especialmente cierto en estados con impuestos altos o en comunidades donde se combinan gastos médicos, rentas elevadas y apoyo económico a familiares en el extranjero. De este a oeste, desde un maestro en Texas que invierte en su salón de clases hasta una familia de Nueva York que lidia con una hipoteca exigente, 2026 representa una oportunidad de alivio fiscal que merece ser comprendida con claridad, en ejemplos sencillos y en el mismo lenguaje cotidiano de la bodega, la obra o la escuela.

IMPUESTOS ESTATALES Y VIVIENDA

1. Deducción de Impuestos Estatales y Locales (SALT)

La deducción SALT vuelve a ser protagonista en 2026 gracias a un aumento temporal del tope a US$40,000, lo que abre una ventana de alivio fiscal para quienes viven en estados con impuestos altos y pagan sumas importantes en impuestos estatales, locales y a la propiedad. Para muchos latinos propietarios en lugares como California, Nueva York o Nueva Jersey, detallar estos impuestos puede ser la diferencia entre un reembolso modesto y uno realmente significativo.

2. Deducción por impuestos a la propiedad

Los impuestos sobre la vivienda principal y ciertas propiedades adicionales siguen siendo deducibles dentro del límite SALT, algo clave para familias que ya alcanzaron el “sueño americano” de tener casa y hasta propiedades vacacionales. En contextos donde se comparte hipoteca entre familiares —padres, hijos, hermanos— conviene coordinar quién reclama la deducción para optimizar el beneficio sin duplicar montos.

3. Deducción de intereses hipotecarios

Los intereses de hipotecas de hasta US$750,000 continúan ofreciendo una de las deducciones más poderosas para propietarios que detallan gastos en su declaración federal. Para muchos hogares hispanos que compraron vivienda después de 2017, entender bien esta línea puede significar miles de dólares de diferencia en la factura final al IRS.

4. Deducción por oficina en casa (Home Office)

Esta deducción se mantiene reservada para trabajadores independientes y pequeños negocios, permitiendo usar el método simplificado (US$5 por pie cuadrado hasta 300 pies) o los gastos reales prorrateados según el espacio de la casa que se destina al negocio. Es especialmente útil para quien combina el garage, el basement o una habitación con su emprendimiento, ya sea un negocio de limpieza, diseño, contabilidad, barbería, nail studio o contenido digital.

5. Deducción por gastos de mudanza de militares

Solo se mantiene disponible, en la práctica, para miembros activos de las fuerzas armadas que se mudan por órdenes oficiales (PCS) y afrontan gastos no reembolsados por el gobierno. Para familias militares hispanas, documentar bien transporte, almacenamiento y otros costos relacionados con la mudanza puede compensar en parte el impacto económico de cada traslado obligatorio.

6. Deducción por pérdidas por desastres o robo

Las pérdidas solo son deducibles si el evento está ligado a un desastre declarado a nivel federal, como huracanes, incendios forestales o inundaciones severas, además de ciertos casos de robo calificados. En estados propensos a fenómenos extremos, donde vive una parte importante de la comunidad latina, conservar reportes de seguros, fotografías, facturas y documentos oficiales es clave para poder reclamar esta deducción ante el IRS.

SALUD Y BIENESTAR

7. Deducción de gastos médicos y dentales

Gastos médicos de bolsillo que superan el 7.5% del Ingreso Bruto Ajustado (AGI) pueden deducirse al detallar, incluyendo consultas, tratamientos, lentes, ortodoncia, terapias y ciertas cirugías no cubiertas. Para familias hispanas que combinan seguro, clínicas comunitarias y pagos en efectivo, organizar recibos, facturas y recetas es fundamental para no perder este beneficio.

8. Deducción de primas de seguro médico para autoempleados

Los trabajadores por cuenta propia pueden deducir hasta el 100% de sus primas de seguro médico, dental y de cuidado a largo plazo, reduciendo directamente su ingreso gravable en el formulario 1040. Esto incluye a dueños de negocios de landscaping, cleaning, catering, barbería, estilismo o consultorías que pagan su propia póliza de salud y muchas veces no se ven a sí mismos como “empresa” cuando llenan sus taxes.

9. Deducción por contribuciones a cuentas HSA

Las aportaciones a una Health Savings Account son deducibles y, en 2026, sus límites se mantienen en línea con los ajustes recientes, lo que consolida a la HSA como una de las herramientas más completas de planificación fiscal y de salud. Para familias que usan planes de salud con deducible alto, la HSA funciona como una especie de “colchón” donde el dinero entra libre de impuestos, crece sin impuestos y puede salir sin impuestos para gastos médicos calificados.

EDUCACIÓN, FAMILIA Y OTROS GASTOS

10. Deducción por intereses de préstamos estudiantiles

Permite deducir hasta US$2,500 de intereses pagados en préstamos estudiantiles calificados, incluso sin detallar gastos, aunque está sujeta a límites de ingreso. Es una ayuda importante para jóvenes profesionales latinos que siguen pagando su college o posgrado mientras ayudan económicamente a su familia y navegan el costo de vida en ciudades caras.

11. Deducción por gastos de educadores K-12

Maestros de primaria y secundaria pueden deducir hasta US$300 en materiales y recursos que compran de su propio bolsillo para el aula, desde marcadores y cartulinas hasta libros y recursos bilingües. En escuelas con alta población latina, donde muchos docentes compran decoración y herramientas extra para sus estudiantes, esta deducción ayuda a recuperar parte de lo que el sistema no cubre.

12. Deducción de pensión alimenticia (Alimony) anterior a 2019

Solo las pensiones de divorcios finalizados antes del 31 de diciembre de 2018 siguen siendo deducibles para quien paga, manteniendo la regla previa a la reforma. Los acuerdos posteriores ya no dan derecho a deducción de alimony, un cambio que todavía genera confusión entre contribuyentes recién divorciados.

13. Deducción por donaciones caritativas

Las donaciones en efectivo a organizaciones calificadas pueden deducirse al detallar, generalmente hasta el 60% del AGI, siempre que se cuente con recibos y la entidad esté debidamente registrada. Para comunidades hispanas que apoyan iglesias, organizaciones de ayuda a migrantes, bancos de comida o fundaciones locales, pedir comprobantes formales es clave para que la solidaridad también tenga reflejo en la declaración.

14. Deducción por pérdidas de juego

Las pérdidas en apuestas pueden deducirse solo hasta el monto de las ganancias de juego reportadas, nunca más, de modo que no se puede convertir el juego en una pérdida neta deducible. Quien frecuente casinos, apuestas deportivas legales o loterías estatales debe guardar tickets y estados de cuenta, porque el IRS vigila de cerca este rubro.

15. Deducción por pago de servicio de jurado entregado al empleador

Si el contribuyente entrega a su empleador el pago recibido por servir como jurado, puede deducir ese monto en su declaración para evitar tributar sobre un ingreso que no se quedó en su bolsillo. Es un detalle técnico que muchos pasan por alto, pero que ayuda a que el servicio cívico no termine elevando la factura fiscal.

JUBILACIÓN Y AUTOEMPLEO

16. Deducción por contribuciones a IRA tradicional

Las aportaciones a una IRA tradicional pueden ser deducibles según el nivel de ingresos y la existencia (o no) de un plan de retiro patrocinado por el empleador, como un 401(k). Para muchos inmigrantes que comenzaron a ahorrar tarde, esta deducción permite combinar ahorro para la jubilación con un beneficio fiscal inmediato que se nota en la declaración anual.

17. Deducción por aportes a planes SEP, SIMPLE y Solo 401(k)

Estos planes, pensados para autoempleados y pequeños negocios, ofrecen límites de contribución mucho más altos que una IRA individual, lo que se traduce en mayor capacidad de reducir el ingreso gravable. Son especialmente atractivos para dueños de restaurantes, contractors, choferes con flota propia o profesionales independientes que quieren bajar su factura fiscal hoy mientras construyen un retiro más sólido.

18. Deducción de gastos comerciales en Schedule C

Gastos ordinarios y necesarios del negocio —publicidad, licencias, equipo, herramientas, gasolina de trabajo, software, suscripciones— se deducen en el Schedule C para propietarios únicos. Para el emprendedor latino que vive entre la casa, el taller y la calle, convertir esos gastos del día a día en deducciones es clave para mostrar la verdadera rentabilidad del negocio ante el IRS.

19. Deducción de Ingreso Comercial Calificado (QBI)

La QBI permite deducir hasta el 20% de los ingresos netos de muchos negocios pasantes, como sole proprietorships, partnerships y S-Corps, sujetos a límites de ingreso y tipo de actividad. Para pequeños negocios familiares, esta línea puede ser una de las más potentes a la hora de recortar el impuesto final sin dejar de cumplir la ley.

20. Deducción del impuesto de autoempleo

Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir el 50% del impuesto de autoempleo (la parte equivalente a la contribución del empleador al Seguro Social y Medicare), lo que reduce el ingreso gravable en el formulario principal. Esto es clave para latinos que combinan un trabajo W-2 con gigs en plataformas de delivery, ride-sharing o freelancing, y que muchas veces se sorprenden al ver cuánto deben cuando no han planificado bien pagos trimestrales y deducciones.

RESUMEN DE TODAS LAS DEDUCCIONES

Nº Deducción ¿Quién suele beneficiarse más? Punto clave 2026 1 SALT (Impuestos estatales y locales) Propietarios y contribuyentes en estados con impuestos altos Aumento temporal del tope, hace más atractivo detallar impuestos. 2 Impuestos a la propiedad Familias con casa propia o segunda vivienda Se suman al límite SALT, clave para quienes pagan property tax elevado. 3 Intereses hipotecarios Compradores con hipotecas medianas o altas Una de las deducciones más fuertes para propietarios que detallan. 4 Oficina en casa (Home Office) Freelancers, contratistas, pequeños negocios en casa Disponible para autoempleados; se puede usar método simplificado o gastos reales. 5 Gastos de mudanza (militares) Militares en servicio activo y sus familias Solo aplican mudanzas ordenadas oficialmente (PCS) y no reembolsadas. 6 Pérdidas por desastres o robo Residentes en zonas de huracanes, incendios, inundaciones Requiere que sea desastre declarado a nivel federal y buena documentación. 7 Gastos médicos y dentales Familias con altos costos médicos de bolsillo Deducibles si superan el 7.5% del AGI; exige guardar recibos y facturas. 8 Primas de seguro médico (autoempleados) Dueños de pequeños negocios y contratistas Permite deducir hasta el 100% de las primas propias, reduciendo el AGI. 9 Contribuciones a HSA Quienes tienen planes de salud con deducible alto Aporta “triple ventaja” fiscal para gastos médicos presentes y futuros. 10 Intereses de préstamos estudiantiles Profesionales jóvenes con deuda universitaria Hasta US$2,500 deducibles, incluso tomando deducción estándar. 11 Gastos de educadores K-12 Maestros de primaria y secundaria Hasta US$300 por materiales pagados de su bolsillo. 12 Pensión alimenticia (acuerdos pre-2019) Personas divorciadas antes del 31/12/2018 Solo esos acuerdos generan deducción para quien paga. 13 Donaciones caritativas Contribuyentes que dan a iglesias y nonprofits Deducibles al detallar, con límites sobre el AGI y recibos en regla. 14 Pérdidas de juego Personas que apuestan en casinos o apuestas deportivas Solo hasta el monto de las ganancias reportadas; control fuerte del IRS. 15 Pago por servicio de jurado cedido al empleador Empleados que entregan ese pago a su empresa Evita tributar por un ingreso que no se conservó. 16 Contribuciones a IRA tradicional Trabajadores que no tienen gran plan de retiro en el trabajo Pueden ser deducibles según ingresos y acceso a 401(k) u otros planes. 17 Planes SEP, SIMPLE y Solo 401(k) Autoempleados y dueños de pequeños negocios Límites más altos; permiten combinar ahorro para retiro y reducción de impuestos. 18 Gastos comerciales (Schedule C) Emprendedores y propietarios únicos Publicidad, equipo, licencias y otros gastos “de negocio” se vuelven deducciones. 19 Deducción de Ingreso Comercial Calificado (QBI) Dueños de sole proprietorships, partnerships y S-Corps Permite deducir hasta el 20% del ingreso neto del negocio. 20 Deducción del impuesto de autoempleo Trabajadores por cuenta propia, gig workers Se puede deducir el 50% del impuesto de autoempleo en el 1040.

