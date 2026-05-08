Manejar bajo el congestionado tráfico de Florida suele generar estrés en los conductores, quienes a menudo consideran adelantar por la derecha para evitar demoras. ¿Realmente es legal realizarlo? Si tienes dudas, resulta esencial aclararte si esta maniobra es legal bajo la normativa vigente para que evites posibles sanciones económicas.

Es probable que, hasta la fecha, conductores del ‘Estado del Sol’ hayan realizado esta maniobra en las vías una gran cantidad de veces sin conocer realmente lo que señala el artículo 316.084 de los Estatutos de Florida , citada por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés).

Generalmente, adelantar por la derecha en las vías de Florida está completamente prohibido; sin embargo, existen casos específicos que sí está disponible realizar esta maniobra al momento de conducir.

La maniobra está permitida, pero en ciertas situaciones de tránsito. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

De acuerdo al apartado 1 del estatuto en mención, el adelanto por la derecha solo está apto si el coche de adelante gira a la izquierda (a), en vías despejadas con espacio para dos o más carriles de circulación por sentido (b), o en calles de una sola dirección que cuenten con el ancho necesario y sin obstáculos (c) .

Ahora, según lo estipulado en el apartado 2, la maniobra está autorizada bajo condiciones de seguridad garantizadas, quedando estrictamente prohibido efectuarla fuera de los límites de la calzada o de la vía principal .

Cuáles son las consecuencias de cometer esta infracción de tránsito en Florida

Si se incumple lo estipulado en el estatuto 316.084, se considera como una “infracción de tránsito no penal, sancionable como una infracción de movimiento según lo dispuesto en el capítulo 318″.

No cumplir con lo estipulado en el estatuto 316.084 se puede derivar a una infracción de tránsito no penal y la posibilidad de recibir una multa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entonces, los conductores pueden recibir multas en caso sean detectados por los agentes policiales; las consecuencias son más graves en caso provoquen un accidente durante la realización de dicha maniobra, enfrentándose importantes responsabilidades civiles y penales.

De acuerdo al portal Hollander Law Firm , debido a que adelantar por la derecha representa un mayor riesgo a la hora de conducir, las sanciones por esta infracción inician en $400. Dependerá del grado de infracción cometido.