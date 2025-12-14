Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025, y los ciudadanos chilenos que residen en Estados Unidos y están inscritos en el padrón electoral del extranjero podrán participar de la misma. Justamente, quienes quieran ejercer su derecho al sufragio este fin de semana, deben saber dónde les toca votar. Para ello, elaboré esta nota, donde también te indicaré horarios y centros de votación oficiales.

Antes de ir directo al tema central, te recalco que el voto para chilenos en el exterior es voluntario y presencial, a diferencia del territorio nacional donde rige la obligatoriedad. Si actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio, estás habilitado para sufragar.

Por otro lado, te comento que esta segunda vuelta definirá al próximo presidente entre dos candidatos de posturas extremas: la izquierdista Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano). Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras no superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta, con Jara obteniendo un 26,58 % de los votos y Kast un 24,32 %.

Los chilenos residentes en Estados Unidos podrán votar en diversas ciudades a través de centros de votación habilitados por el Servicio Electoral de Chile. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo saber en dónde me toca votar en las elecciones de Chile 2025 si vivo en Estados Unidos?

Si no quieres quedarte sin saber dónde te toca votar, tienes que consultar el padrón electoral definitivo publicado por el Servel. Ahí se te brindará la dirección exacta, la mesa y el número de orden. Ojo que los locales de votación asignados corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU.

Para que puedas leer la dirección exacta, es importante que ingreses tu RUN en el sitio web oficial del mencionado organismo autónomo del país sureño. Hacerlo no es nada complicado. Solo te tomará unos minutos.

Horarios para votar en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025

Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente según cada consulado.​

El horario específico de cada consulado o local en Estados Unidos (por ejemplo, Washington D.C., Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, San Francisco, etc.) debe revisarse en la publicación oficial de locales de votación de Servel o en las páginas de cada consulado. Esto a raíz de que no existe un listado unificado y detallado de horarios por ciudad accesible en una sola fuente pública para todas las sedes de EE.UU.​

Mesas y centros de votación en EE.UU. para la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025

Es fundamental que sepas que la nómina completa de locales y mesas en el exterior para las elecciones 2025 se publica en la página oficial del Servel (sección ‘Voto en el exterior’). También te comento que algunos consulados chilenos difunden en sus propias webs y redes sociales los locales y la organización de mesas.

Documentos para votar en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025

Puedes votar en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025 con cédula de identidad chilena o pasaporte chileno vigentes, o vencidos dentro de los 12 meses anteriores al día de la elección, siempre y cuando sean documentos originales y no fotocopias ni comprobantes.​