Si eres ciudadano chileno y resides en el sur de California o en estados dentro de la jurisdicción (como Arizona, Colorado, Hawái, Nevada y Utah), el Consulado General de Chile en Los Ángeles es tu punto clave para ejercer el derecho a voto en las Elecciones Chile 2025. Esta oficina, cuya ubicación precisa es esencial para el día de la votación, atiende a todos los connacionales residentes o de paso en esta vasta área. El consulado no solo facilita trámites consulares, sino que es el centro electoral para la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

Es fundamental que los votantes confirmen su habilitación en el padrón electoral antes de acudir. Una vez confirmada tu mesa, es crucial conocer la dirección exacta y cómo acceder al consulado, ya sea mediante transporte público o en vehículo particular. El Consulado de Chile en Los Ángeles cubre un territorio extenso, incluyendo también Guam e Islas Marianas del Norte, asegurando que todos los chilenos puedan cumplir con su deber cívico.

Para votar de manera efectiva, además de conocer dónde está el consulado de Chile en Los Ángeles, debes revisar los requisitos oficiales y los documentos de identificación necesarios. Asegúrate de que tu residencia esté dentro de esta jurisdicción consular, ya que de lo contrario, deberás contactar al consulado general que te corresponda.

Elige dónde ejercer tu voto. Consulta los consulados de Chile en California habilitados para la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025. | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Dirección del Consulado de Chile en Los Ángeles

El Consulado General de Chile en Los Ángeles está en Wilshire Blvd., pero el lugar donde se vota en la segunda vuelta de elección presidencial de Chile 2025 en Los Ángeles es el Hotel Biltmore Millenium, salón Bernard, no en el propio consulado.​

Dirección oficial: 6100 Wilshire Boulevard (o Wilshire Blvd.), Suite 575, Los Angeles, California 90048.​

Teléfono de contacto: +1 323 933 3697, con extensiones 22 y 24–25 según distintas fichas oficiales.​

Correo electrónico de contacto habitual: losangeles@consulado.gob.cl, utilizado en los canales oficiales del consulado.​

Si vives en Estados Unidos, revisa qué consulado te corresponde para votar en las elecciones de Chile 2025. Encuentra horarios y direcciones oficiales aquí. | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Local de votación en Los Ángeles para la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Para la Segunda Vuelta de la Elección Presidencial en Chile 2025 del 14 de diciembre, el consulado ha informado que el local de votación en Los Ángeles, California será el Hotel Biltmore Millenium, salón Bernard.​

La dirección comunicada para este local de votación es: 506 South Grand Avenue, Los Angeles, CA 90071, y el horario difundido para el voto exterior en esta sede es de 8:00 a 18:00 horas el día de la elección.​