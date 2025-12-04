Millones de familias se preparan anualmente para celebrar la Navidad , y el icónico árbol decorado es una pieza central en sus hogares. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde provienen? Para resolver esta incógnita, a continuación te revelaré las principales regiones de Estados Unidos responsables de la cosecha y producción de estos símbolos navideños.

Durante las épocas navideñas, cada familia expone su creatividad para decorar el árbol, ya sea colocándole luces, adornos, esferas y cintas brillantes. Es más, en su base, se coloca los regalos para ser entregados a los más pequeños de la casa.

Millones de familia decoran su árbol para celebrar la Navidad. (Foto: The home Depot)

¿En qué zonas de EE.UU. se cultivan más árboles de Navidad?

En este año, el gran árbol que se colocó y se decoró en el Rockefeller Center fue talado en el condado de Renssealer, Nueva York. A raíz de esto, podría estimarse que este estado realiza la mayor producción de estos árboles, pero esa conclusión es incorrecta.

Si bien Nueva York se posiciona dentro de los 10 principales productores de árboles de Navidad en el país norteamericano, solo representa menos del 3% de la producción nacional, según datos otorgados por el Departamento de Agricultura (USDA).

El estado de Nueva York solo representa menos del 3% de los árboles de Navidad cultivadoa en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Entonces, ¿qué área de EE.UU. ocupa el primer puesto de cultivo de árboles de Navidad? Se trata de Oregón, ya que en dicho estado se tala 1 de cada 3 árboles. Tan solo en los condados de Clackamas, Polk y Marion se han cultivado más de 3.8 millones de árboles.

Oregón no es el único estado con mayor superficie dedicada a plantaciones de árboles de Navidad, ya que también se incluye a Michigan y Carolina del Norte. En estos tres espacios, se abarcan más de 400 millas cuadradas, según los últimos datos otorgados por USDA.

Michigan, Carolina del Norte y Oregón son los mayores productores de árboles de Navidad en Estados Unidos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuál es el origen del árbol de Navidad

Según información de National Geographic, el origen del árbol navideño se relaciona a tres países de Europa:

Letonia : se relaciona a una tradición que se remonta a 1510, cuando un gremio de mercaderes paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y después lo quemó.

: se relaciona a una tradición que se remonta a 1510, cuando un gremio de mercaderes paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y después lo quemó. Estonia: se relaciona a un festival organizado por el mismo gremio en su capital, Tallin, en 1441.

se relaciona a un festival organizado por el mismo gremio en su capital, Tallin, en 1441. Alemania: se remonta a una historia del año 723. El misionero inglés, San Bonifacio, interactuó con unos paganos que preparaban un sacrificio a un roble dedicado al dios Thor. Entonces, este hombre clavó la hacha al árbol y, al no ser abatido por su dios, proclamaron que una planta de hoja perenne cercana era su ‘árbol sagrado’. Desde aquel entonces, estos árboles se usaron para ritos cristianos en este país.