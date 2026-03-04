En 2026, Nueva York volverá a adelantar los relojes para iniciar el horario de verano, un ajuste pequeño en el reloj, pero grande en la rutina diaria de quienes viven en la ciudad. Si vives en NYC o te encontrarás en la ciudad en esas fechas, conviene tener clara la hora exacta del cambio, qué dispositivos se ajustan solos y cómo prepararte para no llegar tarde al trabajo, al metro o a un vuelo.

Fecha y hora exacta del cambio en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. hora local . En ese momento, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño, pero se gana más luz por la tarde.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan una hora y regresan a la 1:00 a. m., volviendo al horario estándar. Esto sigue la regla federal en Estados Unidos: el DST empieza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

La regla fácil: “spring forward, fall back”

Para recordar qué hacer con el reloj, en Estados Unidos se usa la frase “spring forward, fall back”. En primavera (spring) el reloj se adelanta; en otoño (fall) se atrasa.

En la práctica, para Nueva York en 2026 esto significa:

Domingo 8 de marzo de 2026: a las 2:00 a. m. , los relojes pasan a las 3:00 a. m.; Nueva York cambia de horario estándar (EST, UTC−5) a horario de verano (EDT, UTC−4).

, los relojes pasan a las 3:00 a. m.; Nueva York cambia de horario estándar (EST, UTC−5) a horario de verano (EDT, UTC−4). Domingo 1 de noviembre de 2026: a las 2:00 a. m., los relojes vuelven a la 1:00 a. m.; la ciudad regresa de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5).

Aunque el cambio legal ocurre de madrugada, muchas personas prefieren ajustar sus relojes el sábado por la noche antes de dormir, para despertarse ya con la hora correcta el domingo.

Qué ciudades sí aplican el cambio de hora en Nueva York City

Todas las siguientes ciudades adelantan una hora el reloj el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. locales.

Ciudad de Nueva York (estado) Tipo / referencia ¿Aplica cambio de hora el 8 de marzo de 2026? Zona horaria New York City (los 5 boroughs) Mayor ciudad del estado (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island) Sí, de 2:00 a. m. EST a 3:00 a. m. EDT el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) Buffalo Gran ciudad del oeste del estado Sí, sigue el calendario DST estatal (8 de marzo–1 de noviembre 2026). Eastern Time (EST/EDT) ​ Rochester Ciudad grande al norte del estado Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT) ​ Yonkers Área metropolitana de NYC Sí, entra en horario de verano el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Syracuse Centro del estado Sí, aplica DST en las mismas fechas que el resto de NY. Eastern Time (EST/EDT) ​ Albany Capital del estado Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ New Rochelle Suburbio al norte de NYC Sí, se ajusta al horario de verano estatal. Eastern Time (EST/EDT) ​ Mount Vernon Área metropolitana de NYC Sí, cambia a EDT el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Schenectady Región capital Sí, observa DST en 2026 con inicio el 8 de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​ Utica Centro-norte del estado Sí, adelanta 1 hora el segundo domingo de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​ White Plains Sede del condado de Westchester Sí, entra en horario de verano en la misma fecha. Eastern Time (EST/EDT) ​ Hempstead Long Island Sí, sigue el esquema federal de DST. Eastern Time (EST/EDT) ​ Garden City / Nassau County Referencia suburbios de Long Island Sí, adelanta la hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Staten Island (NYC) Uno de los cinco boroughs Sí, entra en DST con el resto de NYC. Eastern Time (EST/EDT) Queens (NYC) Borough de NYC Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) Brooklyn (NYC) Borough de NYC Sí, cambia a horario de verano ese domingo. Eastern Time (EST/EDT) Bronx (NYC) Borough de NYC Sí, observa el mismo cambio que el resto de la ciudad. Eastern Time (EST/EDT) Manhattan (NYC) Borough central Sí, pasa de EST a EDT a las 2:00 a. m. → 3:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT)

Quién decide el horario de verano y por qué no cambia en 2026

Nueva York no define estas fechas por su cuenta: las reglas del horario de verano son federales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) regula el uso del horario de verano y la división de zonas horarias en el país, en coordinación con la legislación federal.

La Energy Policy Act de 2005 fijó el esquema actual de DST desde 2007: segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) confirma que en 2026 el horario de verano estará vigente del 8 de marzo a las 2:00 a. m. al 1 de noviembre a las 2:00 a. m., hora local.

El portal oficial NYC311 indica expresamente que el horario de verano en la ciudad comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., momento en el que se debe adelantar el reloj una hora.

Aunque cada cierto tiempo aparecen proyectos de ley para modificar o eliminar el cambio de hora, no existe ninguna norma aprobada que altere las fechas de 2026, por lo que el calendario se mantiene.

Cómo ajustar tus relojes sin perderte en la rutina

La clave para que el cambio no te complique el día a día es planearlo con unas horas de anticipación. Una buena práctica para residentes de Nueva York es:

La noche del sábado 7 de marzo de 2026, adelantar manualmente los relojes una hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.) antes de ir a dormir.

La noche del sábado 31 de octubre de 2026, atrasar una hora los relojes para amanecer ya en horario estándar.

Muchos dispositivos se ajustan solos si tienen activada la zona horaria automática:

Teléfonos celulares, tablets, computadoras y smartwatches conectados a internet.

Sistemas modernos de infoentretenimiento de autos y relojes inteligentes del hogar.

En cambio, deberías revisar manualmente:

Relojes de pared, despertadores tradicionales y relojes de cocina.

Microondas, hornos, cafeteras programables y otros electrodomésticos sin conexión.

Relojes de autos antiguos y algunos sistemas de seguridad o cámaras más viejas.

En un entorno como Nueva York, donde cada minuto cuenta para llegar al metro, a un turno de trabajo o a un vuelo en JFK, LaGuardia o Newark, comprobar la hora de estos dispositivos puede ahorrarte más de un susto.

Cómo afecta el cambio de hora a tu día en Nueva York

Una hora puede parecer poco, pero en una ciudad que se mueve al ritmo de Wall Street, Broadway y el sistema de transporte público, el impacto es real.

Algunos efectos concretos del cambio al horario de verano en 2026 son:

Transporte y vuelos: los sistemas de metro, trenes de cercanías, buses y aerolíneas ajustan automáticamente sus horarios al DST, pero conviene revisar la app de la MTA, tu ticket de tren o el correo de tu aerolínea el fin de semana del cambio.

Trabajo y mercados financieros: Wall Street y otras instituciones de la ciudad sincronizan su horario con el resto de la costa este, pero cambian sus diferencias horarias con Latinoamérica y Europa, lo que puede modificar el horario de reuniones o llamadas internacionales.

Salud y sueño: adelantar el reloj puede afectar el descanso, en especial en niños o personas sensibles a los cambios de rutina; muchos expertos recomiendan acostarse un poco antes durante dos o tres noches previas para que el cuerpo se adapte mejor.

Además, tanto en Nueva York como en otros estados, las autoridades suelen aprovechar el cambio de hora para recordar tareas de seguridad doméstica como revisar las baterías de los detectores de humo y monóxido de carbono, asociándolas a una fecha fácil de recordar.

Si coordinas con otras ciudades, ten presente que durante el horario de verano Nueva York opera en EDT (UTC−4) y en horario estándar en EST (UTC−5), lo que cambia la diferencia de horas con países de Latinoamérica y Europa según la época del año. Estar atento a estos detalles te ayudará a mantener tu agenda ordenada y aprovechar al máximo las tardes más largas que trae el horario de verano en 2026.