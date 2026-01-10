Gran cantidad de familias con hijos en Estados Unidos recibirán hasta US$5,000 directamente en sus cuentas bancarias durante 2026, luego de que el Gobierno confirmara un cambio en la legislación tributaria. Si tienes menores en casa y crees que podrías ser uno de los beneficiados, debes saber que este apoyo está dirigido a un grupo específico de personas que deben cumplir determinados requisitos. ¿Cuáles son? A continuación, te lo detallamos.

LAS FAMILIAS CON HIJOS QUE RECIBIRÁN US$5,000 ESTE 2026

Las familias que recibirán US$5,000 en sus cuentas bancarias son las que adoptan un menor. Se trata del Crédito Tributario por Adopción, un beneficio federal diseñado para ayudar a los padres adoptivos a cubrir los costos asociados con los procesos de adopción. Algunas características que hacen único este beneficio fiscal son:

Monto máximo total: US$17,280 por niño adoptado para el año fiscal 2025.

US$17,280 por niño adoptado para el año fiscal 2025. Es reembolsable: Hasta US$5,000 depositados directamente en la cuenta bancaria.

Hasta US$5,000 depositados directamente en la cuenta bancaria. Aplicabilidad universal: Válido para adopciones domésticas, internacionales, privadas y de foster care.

Válido para adopciones domésticas, internacionales, privadas y de foster care. Indexación a la inflación: El crédito se ajustará automáticamente a los índices inflacionarios.

Solamente algunas familias en EE.UU. podrán acceder al Crédito Tributario por Adopción (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO FEDERAL DE US$5,000?

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), las familias que buscan acceder a este beneficio federal deben cumplir varios requisitos que fueron divididos en tres grupos, publica Clarín.

1. Requisitos del proceso de adopción

Adopción legal completada: El proceso debe haber finalizado a partir del año 2025.

El proceso debe haber finalizado a partir del año 2025. Tipos de adopción válidos: Doméstica, internacional, privada y de foster care.

Doméstica, internacional, privada y de foster care. Documentación: La solicitada por el IRS, incluyendo el “Final Judgment of Adoption”.

2. Requisitos del menor adoptado

Debes ser menor de 18 años al momento de la adopción.

Si es mayor de 18 años, debe demostrar ser física o mentalmente incapaz de cuidarse por sí mismo.

3. Requisitos de ingresos y residencia

El crédito completo está disponible para familias con ingresos ajustados modificados (MAGI) menores a US$259,190 anuales.

Este se reduce gradualmente para ingresos entre US$259,190 y US$299,190 al año.

Debe residir legalmente en Estados Unidos.

LOS GASTOS QUE CUBRE EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR ADOPCIÓN

Gastos elegibles: Honorarios legales y notariales (pagos a abogados y costos judiciales relacionados), tarifas de agencias de adopción autorizadas, gastos de viaje (incluye comida y alojamiento relacionado a la adopción), gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción y gastos de re-adopción (adopciones internacionales).

Honorarios legales y notariales (pagos a abogados y costos judiciales relacionados), tarifas de agencias de adopción autorizadas, gastos de viaje (incluye comida y alojamiento relacionado a la adopción), gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción y gastos de re-adopción (adopciones internacionales). Gastos no elegibles: Adopción de hijastros, los relacionados con maternidad subrogada, gastos reembolsados por empleadores u otras fuentes y gastos que violan leyes estatales o federales.

PASOS PARA OBTENER EL BENEFICIO FEDERAL

Completar el Formulario 8839

Incluir información del menor

Adjuntar documentación

Seleccionar método de pago