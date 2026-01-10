Las familias que buscan recibir ese crédito tributario deben cumplir varios requisitos, ya que no todos los que tiene hijos obtendrán el monto (Foto: Pixabay)
Las familias que buscan recibir ese crédito tributario deben cumplir varios requisitos, ya que no todos los que tiene hijos obtendrán el monto (Foto: Pixabay)
Gran cantidad de en Estados Unidos recibirán hasta US$5,000 directamente en sus cuentas bancarias durante 2026, luego de que el Gobierno confirmara un cambio en la legislación tributaria. Si tienes menores en casa y crees que podrías ser uno de los beneficiados, debes saber que este apoyo está dirigido a un grupo específico de personas que deben cumplir determinados requisitos. ¿Cuáles son? A continuación, te lo detallamos.

LAS FAMILIAS CON HIJOS QUE RECIBIRÁN US$5,000 ESTE 2026

Las familias que recibirán US$5,000 en sus cuentas bancarias son las que adoptan un menor. Se trata del Crédito Tributario por Adopción, un beneficio federal diseñado para ayudar a los padres adoptivos a cubrir los costos asociados con los procesos de adopción. Algunas características que hacen único este beneficio fiscal son:

  • Monto máximo total: US$17,280 por niño adoptado para el año fiscal 2025.
  • Es reembolsable: Hasta US$5,000 depositados directamente en la cuenta bancaria.
  • Aplicabilidad universal: Válido para adopciones domésticas, internacionales, privadas y de foster care.
  • Indexación a la inflación: El crédito se ajustará automáticamente a los índices inflacionarios.
Solamente algunas familias en EE.UU. podrán acceder al Crédito Tributario por Adopción (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO FEDERAL DE US$5,000?

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), las familias que buscan acceder a este beneficio federal deben cumplir varios requisitos que fueron divididos en tres grupos, publica .

1. Requisitos del proceso de adopción

  • Adopción legal completada: El proceso debe haber finalizado a partir del año 2025.
  • Tipos de adopción válidos: Doméstica, internacional, privada y de foster care.
  • Documentación: La solicitada por el IRS, incluyendo el “Final Judgment of Adoption”.

2. Requisitos del menor adoptado

  • Debes ser menor de 18 años al momento de la adopción.
  • Si es mayor de 18 años, debe demostrar ser física o mentalmente incapaz de cuidarse por sí mismo.

3. Requisitos de ingresos y residencia

  • El crédito completo está disponible para familias con ingresos ajustados modificados (MAGI) menores a US$259,190 anuales.
  • Este se reduce gradualmente para ingresos entre US$259,190 y US$299,190 al año.
  • Debe residir legalmente en Estados Unidos.

LOS GASTOS QUE CUBRE EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR ADOPCIÓN

  • Gastos elegibles: Honorarios legales y notariales (pagos a abogados y costos judiciales relacionados), tarifas de agencias de adopción autorizadas, gastos de viaje (incluye comida y alojamiento relacionado a la adopción), gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción y gastos de re-adopción (adopciones internacionales).
  • Gastos no elegibles: Adopción de hijastros, los relacionados con maternidad subrogada, gastos reembolsados por empleadores u otras fuentes y gastos que violan leyes estatales o federales.

PASOS PARA OBTENER EL BENEFICIO FEDERAL

  • Completar el Formulario 8839
  • Incluir información del menor
  • Adjuntar documentación
  • Seleccionar método de pago
Los US$5,000 serán entregados directamente a las familias beneficiarias (Foto: Pixabay)
Los US$5,000 serán entregados directamente a las familias beneficiarias (Foto: Pixabay)

