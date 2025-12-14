Si eres chileno residente en Estados Unidos y planeas participar en la segunda vuelta presidencial de Chile 2025 este domingo 14 de diciembre, es crucial conocer los pasos y centros de votación habilitados. Para emitir tu voto en el extranjero, es indispensable tener tu domicilio electoral registrado en el exterior y estar activo en el padrón de chilenos fuera del país, según el SERVEL. El proceso de votación es presencial y deberás acudir únicamente al local de votación que te haya sido asignado.

Para facilitar tu participación, hemos recopilado la información más importante sobre cómo votar en las elecciones de Chile 2025 desde EE.UU. y la lista oficial de los consulados y centros electorales activos. Estos locales, ubicados en ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Washington D. C., serán tus únicos puntos para sufragar. Recuerda que los horarios de apertura y cierre de mesas (generalmente de 8:00 a 18:00 hrs) se rigen por la hora local de cada jurisdicción consular.

Es importante que verifiques tu registro electoral previamente y lleves la documentación requerida. Aunque se proporciona la lista de sedes consulares, siempre se recomienda a los votantes consultar directamente los documentos oficiales del SERVEL o los buscadores en línea para confirmar la ubicación exacta y actualizada de su mesa de votación.

Esta guía te proporcionará recomendaciones útiles sobre el proceso electoral, desde el transporte hasta las medidas de seguridad, asegurando que puedas ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.

Si vives en Estados Unidos, revisa qué consulado te corresponde para votar en las elecciones de Chile 2025. Encuentra horarios y direcciones oficiales aquí. | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Requisitos para votar desde EE. UU. en la segunda vuelta de las Elecciones de Chile 2025

Ser ciudadano chileno mayor de 18 años y estar habilitado para sufragar, con domicilio electoral registrado en el extranjero.​

Haber realizado el cambio de domicilio electoral al exterior antes del cierre del trámite (para 2025, el cambio se cerró a fines de junio).​

Estar inscrito en el padrón electoral del exterior, lo que se verifica con el RUN en los sitios de consulta de datos electorales.​

Cómo votar desde el extranjero para la segunda vuelta de las Elecciones de Chile 2025

El voto de chilenos en el exterior es presencial y voluntario, y se realiza el mismo día de la elección presidencial en Chile (16 de noviembre de 2025; segunda vuelta, 14 de diciembre de 2025). El procedimiento es igual que en Chile: acudir al local de votación asignado, identificarse ante la mesa receptora y marcar la preferencia en la cédula electoral con lápiz pasta azul.​

Debes presentarte con cédula de identidad o pasaporte chileno vigente; también se aceptan documentos vencidos dentro de los 12 meses previos a la elección. Las mesas funcionan en horario local, usualmente entre las 8:00 y 18:00, aunque los detalles exactos se informan para cada país y ciudad.​

Consulta de padrón, local y mesa para la segunda vuelta de las Elecciones de Chile 2025

Para confirmar si estás habilitado para votar en el exterior y conocer tu local y mesa, debes:

Ingresar tu RUN en la plataforma de consulta de datos electorales ( consulta.servel.cl o el módulo de “Domicilio y datos electorales” de ChileAtiende).​

o el módulo de de ChileAtiende).​ Revisar, desde las fechas informadas por SERVEL (para 2025 se abrió la consulta semanas antes de la elección), tu local y mesa específicos en el extranjero.​

Si tus datos no aparecen como “elector en el extranjero”, no podrás votar fuera de Chile en 2025 y solo podrías hacerlo en tu comuna en territorio nacional, siempre que mantengas domicilio electoral allí.​

Conoce los horarios oficiales de apertura y cierre de las mesas de votación en EE.UU. para la segunda vuelta presidencial de Chile 2025. ¡Infórmate y participa! | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Consulados y centros electorales en EE. UU. para la segunda vuelta de las Elecciones de Chile 2025

La votación en Estados Unidos se realiza en locales designados por SERVEL, que suelen estar en embajadas, consulados generales y otros recintos habilitados en ciudades con alta presencia de chilenos. Un listado de referencia incluye ciudades como Washington D. C., Nueva York, Miami, Atlanta, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y otras, con direcciones específicas de cada centro.​

Sin embargo, la nómina oficial y completa de locales de votación en EE. UU. se publica y actualiza en los canales del SERVEL y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que puede cambiar (por ejemplo, dirección exacta, incorporación o eliminación de locales). Para obtener el listado vigente debes revisar:​

La “Nómina de Locales de Votación en el extranjero” para Elecciones 2025 disponible en el sitio del SERVEL.​

para Elecciones 2025 disponible en el sitio del SERVEL.​ Las secciones de “Voto chileno en el exterior” y “VotoExterior Elecciones Presidenciales 2025” en los portales consulares de Chile, que enlazan a buscadores y listados por país.​

JUNTA ELECTORAL CIRCUNSCRIPCIÓN LOCAL VOTACIÓN DIRECCIÓN DELEGADO/A JUNTA ELECTORAL Chicago Chicago Consulado 875 N. Michigan Avenue, Piso 13, Suite 1300, Chicago, Illinois, 60611 María Consuelo López Meneses Houston Houston Consulado 1330 Post Oak Blvd, Suite 200, Houston, TX 77056 Sebastián Alejandro Ménendez Zapata Los Angeles Los Angeles Local privado Hotel The Biltmore Los Angeles, 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071. María Fernanda del Pilar Romero Zuleta Los Angeles Salt Lake City Local privado Hotel Sheraton, 150 WEst 500 South, Salt Lake City, Utah 84101 Camila Carolina Neira Neira Miami Atlanta Local privado Hotel Courtyard Atlanta Vinings/Galleria - 2829 Overlook Parkway, Atlanta, Georgia, 30339 Paola Andrea de Lourdes Lagos Varela Miami Miami Local educacional Miami Dade College (Campus Kendall) 11011 SW 104 Street, Edificio R, Miami, Florida, 33176 Sergio Javier Parga Miranda Nueva York Nueva York Local educacional High School for Environmental Studies; 444 West 56th Street. New York, NY, 10019. Oscar Ernesto Villar Orellana San Francisco San Francisco Local privado San Francisco Marriott Hotel, 480 Sutter Street, San Francisco, CA 94108 Nicolás Alejandro Estrada Irribarra San Francisco Seattle Local privado Centro de la Raza, Edificio Centilia, 1660 S Roberto Maestas Festival St, Seattle, WA 98144 Isidora Paula ROjas Fermandois Washington Washington Consulado 1732 Massachusetts Ave. NW, Washington D.C. 20036 Manuel Andrés Orellana Jiménez

Tabla resumen sobre cómo votar desde EEUU en la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Aspecto Detalle principal Tipo de elección Elección presidencial 16-11-2025, eventual segunda vuelta 14-12-2025.



​ Quiénes pueden votar Chilenos mayores de 18 años con domicilio electoral en el extranjero y en padrón exterior.



​ Carácter del voto Presencial y voluntario en el extranjero.



​ Documentos aceptados Cédula o pasaporte chileno vigentes o vencidos hasta 12 meses antes de la elección.



​ Cómo saber dónde votar Consultar con RUN en plataformas oficiales para ver local y mesa.



​ Locales en EE. UU. Embajada y consulados/centros habilitados en ciudades como Washington D. C., Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Houston, San Francisco, Seattle, entre otras.



​ Listado completo de locales Disponible solo en la “Nómina de Locales de Votación en el extranjero” y portales consulares; no se garantiza aquí su exhaustividad ni cambios posteriores.



