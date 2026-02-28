Con el objetivo de apoyar la economía de los hogares en Chicago , este sábado 28 de febrero se llevará a cabo una distribución gratuita de alimentos coordinada por una organización local en diversos puntos estratégicos. La iniciativa pretende brindar un alivio directo a los habitantes de la ciudad mediante la entrega de productos de primera necesidad. Si resides en esta área y estás interesado en este recurso, en las siguientes líneas conocerás la ubicación de los puntos de entrega y el proceso para obtener la ayuda.

Greater Chicago Food Depository encabeza esta jornada especial, la cual se integra en una red de apoyo diseñada para garantizar que los habitantes de Chicago puedan obtener alimentos básicos sin gastar un dólar.

Dónde entregarán alimentos gratuitos en Chicago

Con el fin de acercar este beneficio a los habitantes, te comentaré que se habilitaron múltiples sedes en zonas de fácil alcance, destacando entre los centros de entrega oficiales los siguientes puntos:

Punto de entrega Dirección Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 St Matthew Child Advocate 1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610 LaSalle Ministries 1111 N Wells St STE 301, Chicago, IL 60610 Breaking Bread Ministries 1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 60610 Our Lady of the Holy Family 1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607 Chicago Temple Corps Community Center 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607 First Baptist Congregational 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 Life Changers International Church 1337 W 15th Street, Chicago, IL 60608

Estos puntos de entrega de alimentos gratis benefician a miles de familias en situación de vulnerabilidad económica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo acceder a los alimentos gratuitos en Chicago

Este programa estará disponible para todos los habitantes, permitiendo que cualquier persona acceda a los alimentos básicos sin importar su estatus legal en el país, ya que no se exige la ciudadanía ni la residencia estadounidense.

Se brindará apoyo a los ciudadanos de todos los rangos de edad, centrando su ayuda en grupos específicos como familias de bajos ingresos, adultos mayores, desempleados, inmigrantes y estudiantes; es más, cualquier persona en situación de vulnerabilidad económica también puede acceder a este beneficio.

No se requerirá documentación para acceder a este beneficio que otorgará la organización sin fines de lucro. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por lo general, no se requiere documentación para acceder a los víveres gratuitos, aunque el personal voluntario te podrá solicitar datos elementales como el código postal o el número de personas que habitan en tu hogar.

El procedimiento para que obtengas los alimentos gratuitos es sumamente fácil: tienes que presentarte en los centros autorizados que te indiqué anteriormente, realizas el registro si así se requiere y esperar tu turno.