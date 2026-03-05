El cambio de horario en Texas 2026 volverá a cruzarse con la vida diaria de millones de personas, desde los centros financieros de Houston y Dallas hasta los corredores industriales de San Antonio, Austin y las zonas fronterizas de El Paso: el domingo 8 de marzo, el reloj saltará de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. para iniciar el horario de verano y el 1 de noviembre se moverá a la inversa, de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m., obligando a ajustar relojes domésticos, sistemas de climatización, flotas de transporte, equipos industriales y agendas de trabajo para mantener sincronizados turnos, entregas y servicios con un calendario federal de Daylight Saving Time que promete mejor aprovechamiento de la luz vespertina, pero sigue bajo la lupa de legisladores, empresas y especialistas que cuestionan sus costos para el descanso y la salud.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas aplicará el horario de verano 2026 bajo el esquema federal vigente: el DST comenzará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantan una hora, y terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se atrasan una hora. El ajuste se aplica de manera uniforme en todo el estado, lo que significa que desde Dallas y Houston hasta San Antonio, Austin y El Paso seguirán el mismo patrón de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

Calendario de cambio de hora en Texas 2026

Evento Fecha Acción en el reloj Efecto directo Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a.m. → 3:00 a.m. (adelanta) Se pierde 1 hora de sueño Fin horario de verano (DST) Domingo 1 de noviembre 2:00 a.m. → 1:00 a.m. (atrasa) Se gana 1 hora de sueño

¿Cómo adelantar y atrasar el reloj en Texas?

El mecanismo es el de cada año: en marzo, los texanos deberán adelantar el reloj una hora, pasando de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m., y en noviembre retroceder una hora, de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. En la vida real, muchas personas cambian la hora antes de dormir para no olvidar el ajuste, sobre todo quienes trabajan en turnos nocturnos, transporte, salud y seguridad.

Lista práctica para Texas:

Domingo 8 de marzo: adelantar 1 hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.).

Domingo 1 de noviembre: atrasar 1 hora (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

Revisar relojes en casa, oficina, escuelas e iglesias.

Confirmar horarios de trenes, buses, vuelos y citas médicas.

¿Por qué Texas sigue usando el horario de verano?

Texas mantiene el horario de verano porque forma parte del esquema nacional que busca coordinar negocios, transporte y mercados financieros en la mayor parte del país, aprovechando también más horas de luz por la tarde. Aunque ha habido debates en el Congreso y en la legislatura estatal sobre eliminar los cambios de hora, en 2026 el estado seguirá ajustando sus relojes en marzo y noviembre. El objetivo declarado es favorecer la actividad económica, el uso de la luz natural y la uniformidad horaria con otros estados, pese a las críticas por el impacto en el sueño y la salud.

¿Cómo afecta el cambio de hora a las principales ciudades de Texas?

El cambio de horario repercute en todo Texas, desde los centros financieros y energéticos de Houston y Dallas hasta los corredores industriales, bases militares y zonas fronterizas como El Paso. La coordinación horaria resulta clave para el transporte interestatal, la logística, las cadenas de suministro y los servicios públicos, por lo que autoridades y empresas recalcan la importancia de ajustar bien la hora.

Ciudades principales de Texas y ajuste horario

Ciudad principal Zona horaria 2026 ¿Observa DST? Cambio en marzo 2026 Cambio en noviembre 2026 Houston Central Time Sí 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta) 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa) Dallas Central Time Sí 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta) 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa) San Antonio Central Time Sí Adelanta 1 hora Atrasa 1 hora Austin Central Time Sí Adelanta 1 hora Atrasa 1 hora El Paso Mountain Time Sí 2:00 → 3:00 a.m. local 2:00 → 1:00 a.m. local

¿Qué electrodomésticos y sistemas deben ajustarse en Texas?

En Texas, donde abundan viviendas con sistemas de climatización, vehículos de larga distancia y equipos industriales, el cambio de hora obliga a revisar tanto relojes domésticos como dispositivos vinculados a seguridad y operación. Un fallo en la sincronización puede provocar retrasos en turnos, entregas o servicios, especialmente en sectores como energía, transporte y salud.

Equipos clave a revisar:

Relojes de pared, despertadores y relojes de escritorio.

Sistemas de climatización y calefacción programables.

Relojes de autos, camiones y flotas de transporte.

Equipos industriales y sistemas de riego programados.

Sistemas de seguridad, cámaras y alarmas que dependan de horarios.

¿Qué dicen las autoridades y qué consejos hay para Texas?

Las autoridades de Texas y agencias federales recuerdan que el estado debe seguir el calendario oficial de DST, por lo que en 2026 se mantendrán los cambios de marzo y noviembre. Se recomienda cambiar los relojes manuales antes de dormir, confirmar la hora en dispositivos conectados a internet y revisar sistemas críticos como turnos laborales, guardias médicas y programación de transporte. Al mismo tiempo, continúa la discusión pública sobre posibles reformas que podrían, en el futuro, modificar o suprimir los ajustes de hora, aunque nada cambiará para el calendario de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo inicia el horario de verano 2026 en Texas?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., adelantando el reloj una hora en todo el estado.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en Texas?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a.m., cuando se atrasa el reloj una hora para volver al horario estándar.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas?

En marzo se adelanta una hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.) y en noviembre se atrasa una hora (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

¿Todas las ciudades de Texas siguen el mismo patrón?

Sí, todo Texas observa el horario de verano, aunque algunas ciudades están en Central Time y otras en Mountain Time, pero con las mismas fechas de cambio.

¿Qué recomienda el gobierno a los residentes de Texas?

Ajustar relojes antes de dormir, revisar sistemas de trabajo y transporte, y confirmar la hora oficial si se viaja entre estados o zonas horarias cercanas.