CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los últimos episodios de la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) incluyen algunas muertes impactantes. Desde algunas inesperadas y sangrientas hasta otras esperadas y conmovedoras. ¿Qué personajes perdieron la vida en los nuevos capítulos de la serie de Netflix creada por Alfred Gough y Miles Millar? A continuación, te comparto la lista.

Después de que Merlina Addams (Jenna Ortega) despertó del coma y recibió a Larissa Weems (Gwendoline Christie), la exdirectora de Nevermore, como nueva guia espiritual, se enfocó en recuperar sus poderes y localizar a Tyler Galpin (Hunter Doohan) para evitar que su profecía sobre Enid Sinclair (Emma Myers) se cumpla.

En el proceso, Wednesday descubrió otro secreto de la familia Addams y se enfrentó a los villanos de la temporada. En medio del caos, algunos personajes relacionados con Nunca Más murieron. ¿Quiénes y cómo fallecieron?

¿QUIÉNES MURIERON EN “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

1. Judi Spannegel

Aunque Judi Stonehearst (Heather Matarazzo) sobrevivió al ataque de los miembros del programa LOIS y no fue perseguida por la policía porque Merlina no denunció sus actividades y no tiene pruebas en su contra, la hija de Augustus no pudo cantar victoria. Slurp le hizo una visita y completó su venganza contra esa familia.

Slurp asesina a Judi Stonehearst (Heather Matarazzo) al inicio de la segunda parte de la segunda temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

2. Profesor Orloff

Más tarde, se reveló que Slurp, el zombi de Pericles/ Pugsley (Isaac Ordonez), en realidad es Isaac Night (Owen Painter), quien murió en la explosión de su laboratorio mientras intentaba liberar a su hermana de Francoise Galpin (Frances O’Connor) de su parte Hyde.

Tras algunos cerebros que le ayudaron a volver casi a la normalidad, Isaac buscó volver a ayudar a su hermana y para eso, asesinó al profesor Orloff (Christopher Lloyd), le robó lo que le daba energía a su máquina y regresó a Willow Hill.

El profesor Orloff (Christopher Lloyd) es asesinado por Isaac en la segunda parte de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

3. Gedeon

En el séptimo episodio de la temporada 2 de “Wednesday”, el director Barry Dort (Steve Buscemi) se presentó como el verdadero líder del culto Morning Song. Luego de concebir la idea, contrató a Gideon (Casper Van Dien) para ser el rostro atractivo y completar sus oscuros planes. Cuando Gideon apareció para quejarse por su persecución y reclamar su parte de las ganancias, Dort utilizó su poder para incinerarlo.

Gideon (Casper Van Dien) es asesinado por Dort en la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

4. Director Barry Dort

Tras esa demostración de poder del director Dort, Bianca Barclay (Joy Sunday) no tuvo más opción que seguir sus órdenes para proteger a su madre. No obstante, Merlina lo descubrió a tiempo y rescató a la mujer. Gracias a eso y a que Thing/ Dedos robó el artilugio de Barry que lo protegía del canto de sirena, Dort se reveló como el líder de Melodía diurna.

Cuando intentó atacar a Bianca, Ajax Petropolus (Georgie Farmer) intervinó y utilizó sus poderes de gorgona para convertir en piedra a Dort y salvar a su amiga. Barry quedó hecho añicos luego de que el candelabro le cayera encima.

El director Dort (Steve Buscemi) se convierte en piedra al final de la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

5. Françoise Galpin

A pesar de que le quedaba poco tiempo de vida, Françoise Galpin insistió en salvar a su hijo y le pidió a su hermano Isaac que utilizará su laboratorio para eliminar la parte Hyde de Tyler. Para que eso se concretara era necesario que Pericles muriera, así que los Addams intervinieron y provocaron que madre e hijo Hyde se enfrentaran, lo que resultó en la muerte de Françoise.

Isaac Night (Owen Painter) y su hermana Francoise Galpin (Frances O’Connor) en la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

6. Isaac Night / Slurp

Después de la muerte de su hermana, Isaac Night intentó vengarse de Merlina, pero Dedos, que en realidad era parte de este personaje, recobró su propia conciencia y defendió a los Addams. Thing le arrancó el corazón mecánico a Isaac.