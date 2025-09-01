Los fans de “Wednesday” (en América Latina: “Merlina” y en España: “Miércoles”) no tendrán que esperar mucho más para ver cómo la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix llega a su fin. Y es que, con la primera parte ya disponible desde agosto, la plataforma de streaming se prepara para lanzar los 4 episodios finales que prometen resolver los misterios más oscuros de la Academia Nevermore. Así, en esta nota de Gestión Mix, te traemos la fecha, la hora y el link para no perderte la parte 2 de la temporada 2 de la producción.

Vale precisar que el show televisivo continuará directamente desde los sucesos presentados en el final del capítulo 02x04.

Así, veremos a Merlina enfrentarse a la urgencia de salvar a su amiga Enid, aunque también descubriremos cómo los secretos familiares de los Addams se conectan directamente con Tyler Galpin, quien ha escapado del centro Willow Hill.

Por si fuera poco, la nueva tanda de episodios incluye el regreso de la Directora Larissa Weems (Gwendoline Christie), quien aparece como guía espiritual de nuestra protagonista... pese a haber fallecido en la primera entrega de la ficción.

Además, se confirmó la participación de Lady Gaga en el papel de Rosaline Rotwood, una enigmática profesora de Nevermore.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wednesday” - Temporada 2 Parte 2:

FECHA DE ESTRENO DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”

Los cuatro nuevos episodios de la serie de Netflix se estrenan el miércoles 3 de septiembre del 2025.

Estos hacen que la temporada se componga de ocho capítulos en total (el mismo número que la primera temporada).

Guía de episodios de la parte 2 de la temporada 2:

Episodio 5: "Hide and Woe Seek" - Dirigido por Angela Robinson

Episodio 6: "This Means Woe" - Dirigido por Angela Robinson

Episodio 7: "Woe Thyself" - Dirigido por Tim Burton

Episodio 8: "A Woe in the Dark" - Dirigido por Tim Burton

HORA DE ESTRENO DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”

Tal como te puedes imaginar, los nuevos capítulos de “Wednesday” se lanzan siguiendo el horario estándar de Netflix, basado en la medianoche de la costa oeste de EE. UU. (hora del Pacífico).

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿DÓNDE VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

Para acceder a la segunda parte de la temporada 2 de “Wednesday”, es necesario contar con una suscripción activa a Netflix.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL del show televisivo.

En los últimos episodios de la segunda temporada de la serie "Wednesday", Tyler busca venganza contra Merlina (Foto: Netflix)