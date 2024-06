En 2017, Carolina Williams se volvió viral gracias a un ensayo inspirado en Papa John’s que le ganó la admisión a la Universidad de Yale. Sin embargo, a pesar de la prestigiosa oferta, Carolina tomó una decisión que sorprendió a muchos: eligió la Universidad de Auburn en lugar de Yale. Ahora, con 25 años, trabaja en la sede de Nissan en Franklin, Tennessee, y gana más de US$90,000 al año. Este es el por qué de su decisión y cómo ha impactado su vida profesional.

Decisión crucial: Auburn sobre Yale

Carolina fue la primera persona de su familia en asistir a la universidad. Antes de comenzar a solicitar admisión, visitó más de una docena de campus universitarios para conocer sus vibraciones y explorar posibles áreas de estudio.

“Tenía muchos intereses diferentes, no estaba segura exactamente de lo que quería hacer o estudiar en ese momento”, dice Carolina, ahora con 25 años, a CNBC Make It. “Siempre me ha encantado la estadística y la investigación, así que eso fue algo importante para mí. También me encanta escribir y la literatura”, afirma.

Finalmente, eligió estudiar en la Universidad de Auburn en Alabama, la única otra universidad a la que aplicó además de Yale. Aunque ambos campus le encantaron y podía verse a sí misma en cualquiera de los dos, el programa de análisis de Auburn y su proximidad a su hogar y familia en Tennessee inclinaron la balanza a favor de Auburn.

Se graduó en diciembre de 2020 con una licenciatura en administración de empresas, con un enfoque en análisis y marketing. Cuatro años después, no tiene ningún arrepentimiento sobre su decisión.

Por qué dejó de lado Yale

Yale es conocido por su reputación de ser extremadamente selectivo y por producir graduados que se convierten en líderes de la industria y ganan altos ingresos. La tasa de aceptación de Yale es de menos del 7%, mientras que la de Auburn es del 84%. Según Payscale, los graduados de Yale ganan un salario medio de US$89,700 al principio de sus carreras, en comparación con US$67,500 para los graduados de Auburn.

Carolina reconoce que Yale le habría ofrecido una gran educación y oportunidades emocionantes, pero el nombre y el prestigio no fueron suficientes para convencerla. “Por supuesto, en Yale tienes el prestigio, el nombre... para mí, eso simplemente no fue tan importante”, sentencia. “Ser la primera persona en mi familia en ir a la universidad, cualquier universidad a la que fuera era impresionante”.

El costo jugó un papel en su decisión, pero después de las becas y la ayuda, habría pagado aproximadamente el mismo precio en ambas universidades. Sin embargo, asistir a Yale habría implicado mayores gastos de viaje. Además, Williams sintió que los cursos ofrecidos por Auburn estaban mejor alineados con los trabajos que quería seguir. Auburn también estaba más cerca de casa, ofrecía innumerables oportunidades para probar cosas nuevas y socializar con un cuerpo estudiantil tres veces más grande que el de Yale, y tenía un Papa Johns en el campus.

La Vida Después de Auburn

Después de graduarse, Carolina comenzó a trabajar en la sede de Nissan en Franklin, Tennessee, como planificadora de innovación y experiencia del usuario en su Laboratorio del Futuro. Gana un poco más de US$90,000 al año y ha estado con la empresa desde que comenzó como pasante en mayo de 2019. Antes de llegar a su puesto actual, Carolina ocupó varios cargos en Nissan.

Es importante destacar que el salario de Carolina es superior a la mediana tanto para los graduados de Auburn como de Yale en una etapa similar de sus carreras, según datos de Payscale.

“Muchas de las oportunidades que tuve en Auburn lucían geniales en mi currículum, no es que no hubiera obtenido esas en Yale”, dice Williams. “Todos han quedado impresionados por mi promedio de calificaciones y por lo que logré allí, y pensaron que mis títulos fueron súper útiles y útiles en los roles a los que he estado aplicando”.

Carolina comenta que tuvo amigos que terminaron yendo a Princeton y Columbia, y aunque parece haber sido un buen camino para ellos, no habría sido el suyo. “Definitivamente tuve amigos que terminaron yendo a Princeton, Columbia, ese tipo de escuelas”, dice. “Parece que ha sido un buen camino para ellos, pero no podría haber sido mi camino”.

Ella está feliz con su decisión y cree firmemente que eligió lo mejor para ella. “No se puede predecir cómo sería mi vida ahora si hubiera ido a Yale, pero tuve un tiempo maravilloso en Auburn y todavía creo que tomé la mejor decisión para mí. No me arrepiento de nada”, afirma Williams.