En el competitivo mundo de los negocios, confiar en el instinto propio puede ser la clave del éxito, incluso cuando todos a tu alrededor creen que estás cometiendo un grave error. Tiffany Masterson, la fundadora de la marca de cuidado de la piel Drunk Elephant, es un ejemplo vivo de cómo seguir tu intuición puede llevarte a alturas inimaginables. A pesar de las críticas iniciales, logró vender su empresa por 845 millones de dólares en 2019. Esta es la inspiradora historia viral de cómo desafió las expectativas y triunfó.

En 2013, Tiffany Masterson lanzó Drunk Elephant con una visión clara: crear productos de cuidado de la piel que fueran efectivos y seguros para todo tipo de piel. La idea surgió del deseo de evitar ingredientes que ella consideraba problemáticos y que comúnmente se encontraban en otros productos de belleza. Sin embargo, desde el principio, enfrentó una gran cantidad de escepticismo, especialmente en relación al nombre de su marca.

El controversial nombre de la marca

La elección del nombre “Drunk Elephant” fue recibida con fuertes críticas. Amigos cercanos y familiares no dudaron en expresar su desaprobación. “Mi mejor amiga me dijo, ‘De ninguna manera ... tengo que decirte, lo odio. No me gusta,’” comentó Masterson en un episodio del podcast “How I Built This” de NPR. Incluso su madre y su abuela pensaron que era una decisión errónea. Muchos asociaban el nombre más con un bar que con una línea de productos de cuidado de la piel.

La inspiración para el nombre Drunk Elephant provino de un video que Masterson encontró mientras investigaba el aceite de marula, uno de los ingredientes clave en sus productos. En el video, se veía a animales en Sudáfrica comiendo la fruta del marula fermentada y tambaleándose, dando la impresión de estar embriagados. Esta imagen peculiar resonó con su personalidad única y divertida, a pesar de la desaprobación generalizada.

El valor de confiar en el instinto

A pesar de la presión para cambiar el nombre y la sugerencia de realizar un costoso estudio de grupo, Tiffany decidió seguir su intuición. “No podía escuchar a otras personas, porque entonces, ¿a dónde vas con eso?” explicó Masterson. “No confiaría en ninguna decisión que tomara... Así que simplemente seguí adelante con ello.”

Más allá del nombre, la filosofía de Drunk Elephant también desafió las normas establecidas en la industria de la belleza. Tiffany optó por no seguir las tendencias tradicionales de marketing y en su lugar, se centró en la transparencia y en educar a sus consumidores sobre los ingredientes y sus beneficios. Este enfoque honesto y directo atrajo rápidamente a una base de clientes leales y en crecimiento.

Drunk Elephant se distingue por su compromiso con evitar lo que llaman los “Suspicious 6″ — seis ingredientes que la marca considera problemáticos para la piel: aceites esenciales, alcoholes secantes, siliconas, filtros solares químicos, fragancias/colorantes y sulfatos. En su lugar, utilizan ingredientes biocompatibles que promueven la salud de la piel sin causar irritación.

El ascenso al éxito

La apuesta de Tiffany Masterson valió la pena. La combinación de un nombre memorable y productos de alta calidad rápidamente catapultó a Drunk Elephant a la fama. En 2019, la marca fue adquirida por la compañía japonesa Shiseido por la asombrosa suma de 845 millones de dólares, validando la visión y el coraje de Tiffany.

Bajo la propiedad de Shiseido, Drunk Elephant ha continuado su expansión global, manteniendo sus valores y filosofía original. La adquisición no solo permitió a la marca alcanzar nuevos mercados, sino que también reafirmó la importancia de la autenticidad y la innovación en un mercado saturado.

