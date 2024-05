En el mundo de los negocios, a menudo nos encontramos con historias de personas que dejan todo para seguir su pasión. Estas historias, inspiradoras y a veces sorprendentes, nos muestran que con determinación y trabajo duro, es posible transformar un simple hobby en una empresa próspera. Tal es el caso de Teyoshe Smith, quien dejó un lucrativo empleo de seis cifras para dedicarse a su pasión por la cocina y, específicamente, a la creación de tablas de charcutería. Hoy en Gestión Mix te contaré su viaje desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una emprendedora exitosa, generando US$379,000 en ventas en 2023.

Desde una edad temprana, Smith estuvo rodeada por la cocina. Los recuerdos de su abuela, tías y primas preparando comidas deliciosas desde cero, han sido una fuente constante de inspiración. Estas reuniones familiares no solo eran una oportunidad para disfrutar de comidas exquisitas, sino también para apreciar el arte de la cocina casera.

“Siempre he sido apasionada por reunir a la familia y amigos alrededor de una buena comida. Soy esa persona que te observa tomar el primer bocado para ver tu reacción”, dijo a CNBC Make It. Estas experiencias la llevaron a experimentar con la cocina y, eventualmente, a crear tablas de charcutería para reuniones familiares.

De la mesa de la cocina a Facebook Marketplace

El día antes del cumpleaños número 13 de su hija, mientras preparaba una tabla de charcutería especial, su cuñada le sugirió que vendiera sus creaciones. Decidió probar suerte en Facebook Marketplace durante el fin de semana del Día de la Madre en 2022. Publicó una muestra que incluía rosas de salami, frutas frescas y otros deliciosos bocados, atados con hilo de yute y adornados con una flor de girasol y aliento de bebé.

“En solo dos días, vendí todas las 25 cajas. Los mensajes en Facebook no paraban, y me encontré armando cajas de charcutería para nuevos clientes desde mi cocina cada día después del trabajo.”

Este éxito inicial fue el catalizador para la creación de su negocio, que inicialmente llamó “Grazing Crazy” pero luego renombró a “Bite by Bite & Co.” Para septiembre de ese año, tuvo que mudarse a una cocina comercial para aumentar la producción.

VIRAL | Las charcutería para untar de Bite by Bite & Co. vienen en todos los tamaños, desde tablas pequeñas hasta mesas para pastar de varios pies de largo. (Instagram bitebybiteandco)

La transición a tiempo completo

Después de pasar más de dos décadas en el mundo corporativo, recientemente como gerente de proyectos en Capital One con un salario de seis cifras, Smith se encontró en una encrucijada. El equilibrio entre las largas horas en su trabajo diurno y la construcción de su pequeño negocio, además de ser madre y esposa a tiempo completo, se volvió abrumador. Aproximadamente un año después de vender su primera caja de charcutería, se le ofreció un nuevo puesto y un aumento. Sin embargo, este nuevo rol requeriría manejar más personas y asumir más responsabilidades.

“Después de largas conversaciones con mi familia, decidimos que era hora de dejar la vida corporativa y convertir mi trabajo paralelo en una carrera a tiempo completo.” Así, presentó su renuncia y dedicó toda su atención a construir Bite by Bite & Co. La decisión se validó rápidamente cuando las ventas aumentaron inmediatamente.

En 2023, la compañía generó aproximadamente US$379,000 en ventas, un aumento significativo comparado con los aproximadamente $84,000 en 2022. Este impresionante crecimiento no solo validó su decisión, sino que también demostró el potencial del negocio.

“Cada vez que enseño a las personas a crear diseños intrincados con delicadas rebanadas de quesos y carnes especiales, o a crear el bocado perfecto con una combinación de ingredientes dulces y salados, cremosos y crujientes, tengo que pellizcarme: realmente convertí lo que amo en un negocio exitoso.”

Expansión y crecimiento

En solo dos años, Bite by Bite & Co. ha crecido enormemente. Ha contratado a 11 miembros del equipo y se ha mudado al área de Atlanta, Georgia, donde abrió una segunda ubicación física. Ahora ofrecen envíos a nivel nacional, talleres presenciales y virtuales, y una línea de productos corporativos para grupos más grandes, asegurando contratos con empresas de catering y 1-800-Flowers.

“Nuestra meta es ver ubicaciones de Bite by Bite & Co. repartidas por todo el país. Actualmente, estamos enfocados en desarrollar procedimientos estándar y recetas para sentar las bases de un modelo de franquicia.”

Entre los productos más vendidos se encuentran los dips de queso y las bolas de queso, que se venden en tiendas y bodegas en Virginia y Georgia, y se ofrecen al por mayor para tiendas en todo el país. El número uno en ventas es el Garlic Feta Cheese Dip, un dip a base de queso crema batido con albahaca fresca, ajo, pistachos y miel.

“Nuestro objetivo es ver ubicaciones de Bite by Bite & Co. por todo el país. Así que actualmente estoy enfocado en desarrollar procedimientos estándar y recetas para sentar las bases de un modelo de franquicia, y estoy entrevistando a múltiples potenciales franquiciados para asegurarme de elegir a los socios adecuados.”

El Futuro de Bite by Bite & Co.

Con una visión clara y un plan estratégico, Bite by Bite & Co. está en camino de convertirse en una marca reconocida a nivel nacional. La pasión y la dedicación de nuestra protagonista no solo han transformado su vida, sino que también han creado experiencias memorables para sus clientes. Con cada tabla de charcutería, no solo vende productos, sino que también comparte un pedazo de su historia y amor por la cocina.

“La próxima vez que enseñe a alguien a crear diseños intrincados a partir de rebanadas delicadas de quesos y carnes especiales, o a crear el bocado perfecto con una combinación de ingredientes dulces y salados, cremosos y crujientes, recordaré por qué comencé este viaje. Realmente convertí lo que amo en un negocio exitoso.”

