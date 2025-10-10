“Monster: The Ed Gein Story” se convirtió en un rotundo éxito desde que llegó a la pantalla. Debido a la gran aceptación que ha tenido esta tercera producción que forma parte de la saga de series antológicas de drama criminal, Ryan Murphy llevará a la pantalla una nueva entrega que se basará en Lizzie Borden, más conocida como la “Asesina del hacha”. El rol principal estará a cargo de la talentosa actriz Ella Beatty, quien estará acompañada de un actor que jugó un rol importante en la historia del “Carnicero de Plainfield”. ¿De quién se trata? Descúbrelo a continuación.

Vale precisar que la serie de Ed Gein, de ocho episodios, se encuentra disponible en Netflix. Desde que se estrenó a nivel mundial el 3 de octubre de 2025, se posicionó en el Top 10 de la plataforma de streaming.

La actriz protagonizará la cuarta entrega de la saga "Monstruos" (Foto: Ella Beatty / Instagram)

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY” QUE REAPARECERÁ EN LA TEMPORADA 4 DE LA SAGA?

Tal como lo mencionamos líneas arriba, Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden, y junto a la actriz también estará nada más y nada menos que Charlie Hunnam. Sí, el actor que dio vida a Ed Gein en la serie antológica también formará parte de este proyecto, pero con un papel completamente diferente.

El actor británico Charlie Hunnam asiste al estreno mundial de "Rebel Moon - Parte Uno: Un Niño del Fuego" en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 13 de diciembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

De acuerdo con Tudum, el histrión británico se convertirá en Andrew Borden, el padre de la criminal. Se sabe que él era un hombre de negocios con varias propiedades en el pueblo. Después que falleció su esposa Sarah Anthony Morse en 1863, volvió a contraer matrimonio con Abby Durfee Gray, a quien Lizzie y su hermana mayor Emma no soportaban.

La nueva entrega se centrará en algunas circunstancias que rodearon a la asesina y los motivos que la llevaron a acabar con la vida de su padre y su madrastra.

"Ya conociste a Ed Gein, ahora te presentamos a Lizzie Borden. Ella Beatty interpretará a una de las mujeres más infames de la historia en la cuarta entrega de ‘Monster’ (...), también protagonizada por Charlie Hunnam",se lee en el post (Foto: Netflix)

OTRO ACTOR DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY” REGRESA PARA LA TEMPORADA 4

Pero Charlie Hunnam no será el único actor de “Monster: The Ed Gein Story” que regresa con otro papel para la cuarta producción de la saga, también volverá Vicky Krieps, la actriz que interpretó a Ilse Koch, pero ahora con el papel de Bridget Sullivan, la ama de llaves que vivía con los Borden.

Se confirmó que el primer episodio de la temporada 4 estará dirigido por Max Winkler, quien también estuvo a cargo de capítulos de “Monstruo: La historia de Ed Gein” y “Grotesquerie”.

Vicky Krieps como Ilse Koch en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN FUE LIZZIE BORDEN?

Lizzie Andrew Borden, también conocida como la “Asesina del hacha” nació en Fall River, Massachusetts, el 19 de julio de 1860 y murió en el mismo lugar el 1 de junio de 1927. Ella fue la única sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra, quienes fueron encontrados muertos en su casa el 4 de agosto de 1892.

Aunque el doble asesinato fue llevado a juicio, al final nadie fue condenado y fue absuelta, por lo que el caso se convirtió en uno de los más comentados hasta la fecha en Estados Unidos, ya que estuvo plagado de dudas.