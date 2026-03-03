“The Bride!” (también conocida como: “¡La novia!“), el nuevo remake de “La novia de Frankenstein”, llega a los cines con el sello de Warner Bros. y la mirada de Maggie Gyllenhaal detrás de cámaras y del guion. Así, la cinta promete un giro gótico, romántico y político a la clásica historia del icónico monstruo y su compañera, con un reparto liderado por Jessie Buckley, Christian Bale y Penélope Cruz. Entonces, si te gustan las historias de terror con trasfondo social y atmósfera retro, esta es una de las películas que deberías apuntar en tu lista de pendientes.

Vale precisar que la producción está inspirada en el largometraje “La novia de Frankenstein” (1935), que—a su vez—se basa en la novela “Frankenstein” de Mary Shelley, pero no se limita a repetir la misma trama.

Y es que, en esta versión, la protagonista no solo es una creación, sino el detonante de una absoluta revolución.

LA TRAMA DE “THE BRIDE!”

En “The Bride!”, un solitario ‘Frank’ (Christian Bale) viaja al Chicago de los años 30 para pedir ayuda a la Dra. Euphronius (Annette Bening) en la fabricación de una compañera.

De esta manera, juntos resucitan a una joven asesinada (Jessie Buckley), que renace como la Novia y se convierte en el centro de una historia de amor turbulento, persecución policial y cambios radicales en el orden social.

Es decir, el experimento se sale de control cuando ella empieza a desafiar las expectativas de sus creadores y del sistema que la rodea.

En ese sentido, la película se plantea como una reflexión sobre el poder, el cuerpo femenino y la resistencia.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE BRIDE!”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BRIDE!”

Para alegría de los cinéfilos, el elenco principal de “The Bride!” reúne a varios nombres fuertes de Hollywood:

Christian Bale interpreta al monstruo de Frankenstein.

interpreta al monstruo de Frankenstein. Jessie Buckley encarna a la Novia.

encarna a la Novia. Penélope Cruz le da vida a Myrna Mallow.

Completan el reparto:

Peter Sarsgaard como el detective Jake Wiles

como el detective Jake Wiles Annette Bening como la Dra. Euphronious

como la Dra. Euphronious Jake Gyllenhaal como Ronnie Reed

como Ronnie Reed Jeannie Berlin como Greta

como Greta Louis Cancelmi como el oficial Goodman

como el oficial Goodman Julianne Hough

John Magaro

Linda Emond

Matthew Maher

Zlatko Burić

Karin Dreijer

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE BRIDE!”?

“The Bride!” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 5 de marzo del 2026

: jueves 5 de marzo del 2026 Estreno en España y Estados Unidos: viernes de marzo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "The Bride!", película de la directora Maggie Gyllenhaal que se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)