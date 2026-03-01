Comienza marzo del 2026 y seguro estás buscando qué ver en Netflix. Así, debes saber que la plataforma de streaming de la “N” roja ha alistado un catálogo de terror que promete mantener a los suscriptores en Estados Unidos al borde del sofá: desde la llegada de casi toda la saga “Saw”... hasta destacados títulos del horror psicológico como “Gerald’s Game”. Entonces, si estás buscando cómo iniciar el mes con una buena dosis de sustos, aquí Gestión Mix te deja 10 alternativas que no te puedes perder en tu próxima maratón frente a la TV.G

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE TERROR DE NETFLIX QUE PUEDES VER EN MARZO DEL 2026

1. “Saw” (2004)

Empezamos la lista con este clásico que definió una era del horror moderno. Dirigida por James Wan y escrita por Leigh Whannell, “Saw” sigue a dos hombres que despiertan encadenados en un baño sucio, obligados a participar en los macabros juegos del villano conocido como Jigsaw (Tobin Bell).

Vale precisar que la cinta recaudó más de 103 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de apenas 1.2 millones.

¿Cómo verla? Llega a Netflix USA el 19 de marzo del 2026, al igual que estas otras películas de la franquicia:

“Saw II” (2005)

“Saw III” (2006)

“Saw IV” (2007)

“Saw V” (2008)

“Saw VI” (2009)

“Saw: The Final Chapter” (2010)

“Jigsaw” (2017)

“Saw X” (2023)

2. “The Black Phone” (2021)

Este es un thriller sobrenatural dirigido por Scott Derrickson que se basa en un relato corto de Joe Hill.

La trama gira en torno a Finney (Mason Thames), un niño secuestrado por un enmascarado llamado “The Grabber” (Ethan Hawke), quien recibe llamadas de las víctimas anteriores a través de un teléfono desconectado.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

3. “28 Years Later” (2025)

Esta es la esperadísima y estupenda tercera entrega de la saga de zombis de Danny Boyle, con un guion de Alex Garland.

Protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes, la historia se desarrolla casi tres décadas después del brote del virus de la rabia en una isla fortificada de Inglaterra.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

4. “Gerald’s Game” (2017)

Esta es la adaptación de la novela homónima de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan.

Aquí, Jessie (Carla Gugino) queda esposada a una cama en una cabaña remota tras la muerte repentina de su esposo Gerald (Bruce Greenwood), y debe enfrentarse a sus traumas más profundos para sobrevivir.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

5. “The Perfection” (2018)

Este thriller psicológico dirigido por Richard Shepard narra la historia de Charlotte (Allison Williams), una prodigio del violonchelo que busca a Elizabeth (Logan Browning), la nueva estrella de su antigua escuela de música.

Entonces, lo que comienza como un inocente encuentro... pronto se transforma en una espiral siniestra de perturbadoras revelaciones.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

6. “The Ritual” (2017)

En esta película, cuatro amigos universitarios emprenden una excursión por los bosques de Suecia para honrar la memoria de un compañero fallecido, pero el viaje se convierte en una pesadilla sobrenatural.

Dirigida por David Bruckner y basada en la novela de Adam Nevill, esta producción británica destaca por su atmósfera opresiva y su criatura memorable.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

7. “Fear Street Part One: 1994″ (2021)

La primera entrega de la saga de Leigh Janiak, basada en los libros de R.L. Stine, mezcla nostalgia noventera con slasher juvenil.

Aquí, un grupo de adolescentes de Shadyside se enfrenta a una fuerza maligna que ha atormentado a su pueblo durante siglos.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA, al igual que el resto de la trilogía:

“Fear Street Part Two: 1978″ (2021)

“Fear Street Part Three: 1666″ (2021)

8. “Apostle” (2018)

Gareth Evans, el director detrás de “The Raid”, cambia las artes marciales por el ‘folk’ horror gótico en esta producción ambientada en 1905.

En la cinta, Dan Stevens interpreta a un hombre que viaja a una isla remota para rescatar a su hermana de una secta liderada por Michael Sheen.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

9. “Life After Beth” (2014)

Esta es una comedia de zombis escrita y dirigida por Jeff Baena. Aquí, Zach (Dane DeHaan) llora la muerte de su novia Beth (Aubrey Plaza), pero cuando ella regresa misteriosamente a la vida, las cosas no son exactamente como las recuerda.

Y el reparto también incluye a: John C. Reilly, Molly Shannon y Anna Kendrick.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.

10. “There’s Someone Inside Your House” (2021)

Cerramos la lista con esta película basada en la novela de Stephanie Perkins, producida por James Wan y Shawn Levy.

El filme sigue a Makani Young (Sydney Park), una estudiante que llega a un pequeño pueblo de Nebraska donde un asesino enmascarado expone los secretos más oscuros de sus víctimas.

¿Cómo verla? Ya está disponible en Netflix USA.