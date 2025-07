El lanzamiento de la nueva película de “Superman” se siente diferente a las anteriores de DC. En lugar de la habitual montaña rusa emocional, hay una sensación de optimismo. Este filme no solo inaugura oficialmente el nuevo Universo DC bajo la dirección de James Gunn, sino que también representa una aparente corrección del rumbo, sugiriendo que se ha aprendido de los errores pasados.

Eso sí, hay que ser conscientes de que hay muchísimas cosas en juego. Warner Bros. y DC Studios han apostado fuerte con esta película. Y aunque el tráiler rompió récords y las preventas están por las nubes, la gran pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiene que recaudar “Superman” para ser considerado un éxito real de taquilla?

"Superman" se estrenó en cines de Estados Unidos el pasado 11 de julio (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CUÁNTO NECESITA “SUPERMAN” PARA TRIUNFAR?

Según The Hollywood Reporter, el presupuesto inicial de la cinta alcanzó los US$363,8 millones, lo que la pondría entre las películas más caras de todos los tiempos. Sin embargo, esa cifra se basa en documentos para beneficios fiscales en Ohio. Por otro lado, DC Studios sugiere que, tras descuentos e incentivos, el verdadero presupuesto de producción ronda los US$225 millones.

A eso hay que sumarle un gasto en marketing que, según los mismos informes, podría llegar a los US$200 millones. O sea, estamos hablando de una inversión total que podría superar los US$425 millones. Y sí, suena a locura, pero es la escala con la que ahora juegan los estudios cinematográficos.

Obviamente, las películas no solo deben recuperar lo que cuestan, sino multiplicarlo. En Hollywood, la regla no escrita es que un blockbuster necesita recaudar entre dos y dos veces y media su presupuesto total para entrar en terreno de ganancia.

Con ese dato, si tomamos como base los US$225 millones de presupuesto de producción (más marketing), “Superman” debería alcanzar entre US$450 y US$562,5 millones de dólares para empezar a generar beneficios. Ahora, si el presupuesto real fuera el estimado más alto, de 363,8 millones, estaríamos hablando de un punto de equilibrio que ronda entre los US$727 y US$909 millones. ¿Complicado? Sí, pero no imposible.

¿QUÉ DICE JAMES GUNN?

La buena noticia es que James Gunn no parece estar preocupado... al menos, no tanto como lo estaríamos nosotros con esas cifras en el aire. En una entrevista con GQ, fue claro al decir que algunos reportes sobre los gastos son “completamente falsos”. También explicó que no todo el futuro del DCU depende de este largometraje, pero sí reconoció que un buen arranque sería ideal.

Además, con el respaldo de un elenco sólido —David Corenswet como Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un Lex Luthor prometedor—, Gunn está apostando a que esta nueva era de “Superman” conecte no solo con los fans clásicos, sino también con una nueva generación.

COMPARACIONES INEVITABLES: EL LEGADO DE HENRY CAVILL

No podemos hablar de cifras sin recordar que “El hombre de acero” (2013), protagonizada por Henry Cavill, cerró su recorrido en taquilla con US$668 millones a nivel mundial. Esa cifra se convirtió en el nuevo estándar para una película en solitario de Superman, y es exactamente el número que David Corenswet y compañía deben superar para marcar la diferencia.

La realidad es que, si esta nueva entrega logra rebasar los US$700 millones, estaríamos hablando de un éxito incuestionable. Más aún si mantiene ese ritmo con otras películas del DCU en camino.

LAS PROYECCIONES DE TAQUILLA SON OPTIMISTAS

Según el analista de taquilla Luiz Fernando, se estima que “Superman” podría recaudar entre US$230 y US$250 millones en su primer fin de semana a nivel global. Si esto se cumple, ya estaría cubriendo gran parte del presupuesto de producción, lo cual sería un excelente punto de partida.

Además, con una puntuación del 85% por parte de la crítica y un 96% del público en Rotten Tomatoes, todo apunta a que la película ha sido bien recibida. No solo por fans del personaje, sino también por una audiencia general que tal vez estaba escéptica tras los tropiezos del DCEU anterior.