Si disfrutas de las series animadas llenas de acción o eres seguidor del famoso videojuego “Tom Clancy’s Splinter Cell”, prepárate para una gran noticia. Netflix estrenará el martes 14 de octubre de 2025 “Splinter Cell: Deathwatch”, una producción original de ocho episodios que busca conquistar sobre todo al público adulto, aunque promete captar la atención de muchos más espectadores.
La serie tiene como productor y guionista a Derek Kolstad, responsable de la saga de “John Wick “, así que tenemos la seguridad de que esta animación será de primer nivel, lo cual potenciará mucho más a la franquicia. ¿Quieres saber más acerca de este nuevo título que se convertirá en el favorito de miles en todo el mundo? Pues, sigue leyendo este artículo, en el que te detallaré toda la información que necesitas saber antes de iniciar tu maratón.
¿DE QUÉ TRATA “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?
La historia sigue a Sam Fisher, leyenda del espionaje, quien tras retirarse regresa a la acción debido a un caso personal y se convierte en mentor de Zinnia McKenna, una joven agente. Juntos enfrentan una conspiración global, presentando una trama original no basada específicamente en ningún juego previo, con el objetivo de renovar la franquicia e introducir nuevas temáticas y personajes para atraer tanto a fans veteranos como a nuevas audiencias.
ACTORES DE DOBLAJE EN “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”
- Liev Schreiber como Sam Fisher
- Kirby Howell-Baptiste como Zinnia McKenna
- Janet Varney como Anna Grimsdottir
- Walles Hamonde
- Joel Oulette como Thunder
- Miranda Raison
LISTA DE EPISODIOS DE “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”
- Up From the Grave
- Dinner First, Talk Later
- Welcome to the 4th Echelon
- Scars of Bagram
- Simple as That
- The Man is The Mission
- Chaos Theory: Part One
- Chaos Theory: Part Two
FICHA TÉCNICA
|Elemento
|Detalle
|Título original
|“Splinter Cell: Deathwatch”
|Año
|2025
|Países de origen
|Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia
|Dirección
|Derek Kolstad; Guillaume Dousse (director), Félicien Colmet-Daage (codirector)
|Guion
|Derek Kolstad, David Daitch, Katie J. Stone, Naomi G. Davis
|Productoras
|FOST Studio, Sun Creature Studio, Ubisoft Film & Television
|Distribuidora
|Netflix
|Género
|Animación, Acción, Espionaje, Thriller, Ciencia Ficción
|Idioma
|Inglés
|Lanzamiento
|14 de octubre de 2025
|Temporadas / Episodios
|1 temporadas, 8 episodios confirmados
¿CÓMO VER “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?
La serie “Splinter Cell: Deathwatch” puede verse exclusivamente en Netflix. Es necesario tener una suscripción activa al servicio para acceder a los ocho capítulos, que estarán disponibles en la plataforma desde el martes 14 de octubre de 2025 a nivel mundial.
