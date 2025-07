Hay películas que te sacuden y te dejan con una mezcla de inquietud, asombro y la mente llena de preguntas. Justo esa fue mi sensación tras ver “El muro negro” en Netflix. La historia, que de por sí es perturbadora, me atrapó de tal manera que me vi forzado a plantearme qué haría yo en una situación tan límite. Lo más desconcertante (o quizá lo más interesante) es que, por más que le di vueltas, no conseguí encontrar una respuesta clara.

Lo que más me impactó no fue el misterio en sí, sino cómo esa tensión se mete debajo de la piel. El aislamiento, el silencio, el desconcierto… hay algo profundamente humano en cómo reacciona cada personaje, y por eso se siente tan real. A mí no me basta con que una película me asuste o me sorprenda: quiero que me deje algo, que me remueva. Y esta lo logró con creces.

Después de verla, me quedé con ganas de más. No más del mismo final o la misma historia, claro, sino más de ese ambiente opresivo, ese suspenso sostenido y ese ritmo que nunca baja la guardia. Por suerte, dentro del catálogo de Netflix, hay varios thrillers psicológicos que no solo están a la altura de El muro negro, sino que —en algunos casos— logran llevar aún más lejos esa sensación de encierro y paranoia que tanto nos engancha.

Lo bueno de explorar estas películas es que no todas vienen del circuito comercial hollywoodense. Muchas son producciones europeas, con enfoques distintos, narrativas más arriesgadas y climas más densos. Y eso, al menos para mí, siempre es una gran noticia porque a veces, cuanto menos obvia es una historia, más poderosa se vuelve.

Así que si ya viste El muro negro y te quedaste con esa adrenalina emocional flotando, te invito a quedarte. A continuación te recomiendo cinco películas que vi en Netflix y que, sin exagerar, me dieron sensaciones muy parecidas. Algunas te van a incomodar, otras te van a emocionar, pero todas —de una u otra manera— te van a dejar pensando. Justo como debe ser.

En "El muro negro", Tim es interpretado por Matthias Schweighöfer (Foto: W-Film / W-Pictures / W&B Television)

PELÍCULAS QUE DEBES VER TRAS “EL MURO NEGRO”

Duración: 1 hora con 39 minutos

1 hora con 39 minutos Protagonistas: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis Sinopsis: En este drama de terror, seis extraños usan su ingenio para sobrevivir a una serie de habitaciones letales que albergan sus peores pesadillas.

Duración: 1 hora con 39 minutos

1 hora con 39 minutos Protagonistas: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor

Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor Sinopsis: La comida desciende por una construcción vertical. Los residentes de arriba comen en abundancia, pero los de abajo mueren de hambre y están desesperados. Una rebelión es inminente.

3. “Círculo”

Duración: 1 hora con 26 minutos

1 hora con 26 minutos Protagonistas: Julie Benz, Mercy Malick, Carter Jenkins

Julie Benz, Mercy Malick, Carter Jenkins Sinopsis: Un grupo de extraños que espera ser ejecutados se enfrenta a la horrible tarea de tener que elegir a un miembro como único sobreviviente.

Duración: 1 hora con 28 minutos

1 hora con 28 minutos Protagonistas: Robbie Amell, Rachel Taylor, Shaun Benson

Robbie Amell, Rachel Taylor, Shaun Benson Sinopsis: Presa de un laboratorio y del tiempo, una pareja confundida elude a intrusos enmascarados mientras protege una nueva fuente de energía que podría salvar a la humanidad.