Si eres de los miles de suscriptores de Netflix que esperan con ansias por nuevos episodios de la serie “Mi ídolo” (o “Idol I”), debes saber que no estás solo. Y es que la producción protagonizada por Kim Jae-young goza de enorme popularidad en la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, mientras pones a prueba tu paciencia, ¿te gustaría ver otra ficción del actor coreano? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te presentamos un thriller de fantasía en el que él se luce como uno de los personajes principales.

El show televisivo al que nos referimos es “La jueza del infierno” (en inglés: “The Judge from Hell”), el cual se compone de 14 episodios en total.

Aquí, Kim Jae-young deja de lado la faceta de celebridad que vemos en “Mi ídolo” para interpretar a Han Da-on, un detective de homicidios con una brújula moral inquebrantable... hasta que se cruza con un demonio.

¿DE QUÉ TRATA “LA JUEZA DEL INFIERNO”?

“La jueza del infierno” (2024) narra la historia de Kang Bit-na (Park Shin-hye), una jueza de élite conocida por su belleza y frialdad.

Sin embargo, lo que nadie sabe es que este cuerpo ha sido poseído por Justitia, un demonio con una misión clara: condenar a diez criminales impunes a la muerte y arrastrarlos al infierno.

En estas circunstancias, ella conoce a Han Da-on (Kim Jae-young), un detective cálido y perspicaz que carga con el dolor de un pasado familiar trágico.

Desde entonces, surge un choque entre la justicia “divina” de ella y la justicia legal que él defiende... mientras ambos comienzan a desarrollar sentimientos románticos.

MIRA EL TRÁILER DE “LA JUEZA DEL INFIERNO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA JUEZA DEL INFIERNO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “La jueza del infierno”:

Park Shin-hye como Kang Bit-na (Justitia) , una antiheroína sádica que disfruta castigando a los malvados.

, una antiheroína sádica que disfruta castigando a los malvados. Kim Jae-young como Han Da-on , un detective de la Unidad de Crímenes Violentos.

, un detective de la Unidad de Crímenes Violentos. Kim In-kwon como Koo Man-do , asistente de Bit-na.

, asistente de Bit-na. Kim Ah-young como Lee Ah-rong, una demonio que respeta a Bit-na.

¿CÓMO VER “LA JUEZA DEL INFIERNO”?

La serie coreana “La jueza del infierno” está disponible en el catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de "La jueza del infierno", serie coreana que explora géneros como el drama, el romance y la fantasía (Foto: Studio S / SBS TV)