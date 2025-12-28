Si estás viendo la serie "Mi ídolo" (en inglés: "I Dol I") y te has quedado con ganas de seguir disfrutando del talento de la estrella Choi Soo-young, te tenemos la opción perfecta para ti: una interesante producción de la actriz surcoreana que está disponible completa en Netflix. ¿Quieres sumarla a tu próxima maratón? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “Mi ídolo” narra la historia de Maeng Se‑na (Choi Soo-young), una brillante abogada que es súper fan de una banda de chicos.

Así, el trabajo y la pasión de nuestra protagonista chocan cuando su ídolo favorito (Kim Jae-yeong) es sospechoso de asesinato.

Antes de continuar, mira una escena de la serie de Netflix:

EL OTRO K-DRAMA DE CHOI SOO-YOUNG QUE DEBES VER EN NETFLIX

El k-drama al que nos referimos es "El amor es la meta" (o "Run On“), un proyecto inicialmente centrado en el romance entre un atleta y una traductora.

Sin embargo, fue la trama secundaria liderada por Choi Soo-young la que generó una importante conversación en redes sociales.

Y es que ella interpreta a Seo Dan-ah, la CEO de una agencia deportiva que, por ser mujer, fue relegada en la línea de sucesión de su conglomerado familiar.

LA TRAMA DE “EL AMOR ES LA META”

Básicamente, “El amor es la meta” es una exploración sobre la dificultad de comunicarse en la era moderna.

En ese sentido, seguimos a Ki Seon-gyeom, un velocista que, tras un incidente de injusticia deportiva, toma una difícil decisión en su vida profesional.

Sin embargo, su camino se cruza con el de Oh Mi-joo, una traductora de subtítulos de cine que vive obsesionada con encontrar las palabras precisas.

A partir de allí, podemos ver cómo ambos, que viven en aparentes mundos diferentes, intentan establecer vínculos en sus propios lenguajes para seguir adelante.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EL AMOR ES LA META”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL AMOR ES LA META”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El amor es la meta”:

Im Si-wan como Ki Seon-gyeom , el protagonista masculino de la historia

, el protagonista masculino de la historia Shin Se-kyung como Oh Mi-joo , la protagonista femenina de la serie

, la protagonista femenina de la serie Choi Soo-young como Seo Dan-ah , una mujer poderosa que aprende a ser vulnerable

, una mujer poderosa que aprende a ser vulnerable Kang Tae-oh como Lee Young-hwa, un estudiante de arte que se enamora de Dan-ah

¿DÓNDE VER “EL AMOR ES LA META”?

Tal como mencionamos previamente, “El amor es la meta” está disponible completa en Netflix.

Por lo tanto, para ver sus 16 episodios sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja. ¡No te la pierdas!

El póster de "El amor es la meta", serie coreana de romance que desarrolla su trama a lo largo de 16 episodios (Foto: JTBC / Netflix)