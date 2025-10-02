Pese a que era conocido por todos como el “Carnicero de Plainfield”, hubo una mujer que calificó a Ed Gein como “tranquilo y educado”, al menos eso le parecía. Me refiero a Adeline Watkins, una muchacha que conoció de cerca a este hombre, sin imaginar que estaba tratando con un asesino serial. A continuación, todo lo que se sabe sobre ella.

Antes te preciso que la historia de este personaje llega a la pantalla bajo el título “Monster: The Ed Gein Story”. Se estrena este 3 de octubre de 2025 por Netflix. Vale señalar que este asesino inspiró las películas “Psicosis”, “La masacre de Texas” y “El silencio de los inocentes”.

Charlie Hunnam como el asesino serial Ed Gein en la serie antológica "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

LO QUE DEBES SABER SOBRE ADELINE WATKINS

El nombre de Adeline Watkins saltó a los titulares de los medios de comunicación, días después del arresto de Ed Gein, en noviembre de 1957. La mujer había señalado que tuvo un noviazgo de dos décadas con el “Carnicero de Plainfield”. Sí, así como lo leíste, aquel hombre que aterrorizó a mucha gente estaba enamorado, aunque su pareja desconocía que era un asesino serial, a quien le gustaba fabricar collares, cinturones, lámparas y más con piel y restos humanos; además de coleccionar narices, vulvas, vísceras humanas, entre otros.

Ella vivía con su madre viuda en un pequeño apartamento en Plainfield, Wisconsin. Cuando inició su romance con Gein, les gustaba ir al cine y tabernas; además de compartir su amor por la lectura.

De acuerdo con un artículo periodístico, publicado en el Wisconsin State Journal el 21 de noviembre de 1957, Watkins dio una entrevista al Minneapolis Tribune, en el que contó que Gein le propuso matrimonio en febrero de 1955, pero ella no aceptó al pensar que no estaba a su altura. Es más, su madre mencionó que era “dulce y educado”, y que siempre cumplió con regresar a su hija a su casa a las 10:00 p.m.

El papel de Adeline Watkins es interpretado por Suzanna Son en “Monster: The Ed Gein Story” (Foto: Netflix)

Sin embargo, días después aseguró que lo presentado en dicho medio había sido exagerado y contenía información falsa. En declaraciones al Stevens Point Journal, del 3 de diciembre, manifestó que conocía a Ed desde hace 20 años, pero que no tuvieron mucho contacto hasta después de 1954. Es más, precisó que él la visitó durante siete meses y “sólo de forma intermitente”.

Asimismo, se dio a conocer que Gein se alojó en la casa de Watkins durante ese breve tiempo, en el que asistieron a espectáculos en el Teatro Plainfield. Si bien, negaron que refieran al asesino serial como alguien “dulce”, sí les parecía una persona tranquila y educada.

En otro momento, aseguró que nunca estuvo dentro de la casa de Ed, donde se encontraron los restos humanos. Por su parte, Gein jamás reveló detalles de su supuesta relación con Watkins.